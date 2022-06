A 24 oldalas mellékletet - benne a kamara által díjazott szakemberek, jubiláló vállalkozók és szakmájukban kiemelkedően teljesítő diákok bemutatkozásával, valamint gazdasági helyzetértékelő köszöntőkkel - most online is elérhetővé tesszük hírportálunkon. Kedves olvasóink lapozgatható, digitális formátumban böngészhetik a 2022-es Zala Megye Gazdaságáért kiadványt, amelynek cikkeit hamarosan különálló tartalomként is olvashatják majd a zaol.hu-n.