Az emberek egy része vélhetően a DKG megszűnése és a Tungsramnál tapasztalható negatív fejlemények miatt gondolhatta azt, hogy a város szintén emblematikusnak számító újabb üzeme húzza le a rolót, de hála istennek ez nem így van. Sőt, a százszázalékos magyar tulajdonban lévő vállalkozás fejleszt még most, ebben a kritikus időszakban is – annyi igaz a hírből, hogy üzlethálózatát jelentős mértékben átalakítja.



– Az idén 25 éves cégnél már korábban elkezdődött egyfajta átalakulás, átszervezés, ami mostanra érkezett látványos szakaszába, vélhetően ennek a külső jele, üzleteink bezárása okozhatott félreértést – bocsátotta előre Wolstrommer István kereskedelmi és termelési igazgató. – Korábban a piac több szegmensében is meghatározó szerepünk volt, kiemelten a napi friss termékek gyártásában, melyek zalai, somogyi és vasi üzletekbe kerültek.

Az új termékkínálat kialakítása még zajlik

Forrás: Szakony Attila

Nagykanizsán és Zalaegerszegen kenyérgyárat működtettünk, a felsorolt megyékben több szaküzletet tartottunk fenn, a dél-zalai városban pedig cukrász- és kézművesüzemünk is volt, közel 300 termékkel dolgoztunk. A tulajdonosi kör a menedzsmenttel egyetértve 2019-től új célokat fogalmazott meg, mert úgy érzékelte, hogy az a fajta működés fenntarthatatlan. A legfontosabb e célok közül az, hogy egy korszerű, részben automatizált nagykanizsai üzemben helyi és a környékből érkező lojális munkavállalókkal meghatározó hazai kereskedelmi láncok számára magas hozzáadott értékű termékeket gyártsunk. Ennek jegyében ma már letisztult termékválasztékkal, a korábbi 300 helyett 20 termékkel dolgozunk. A másik fontos döntésünk szerint pedig a kanizsai telephelyünkön, közvetlenül a kenyérgyár mellett új kézművesüzemet építünk, ahol a szaküzletünkbe tervezett egyedi kézműves pék-cukrász termékeket, prémiumminőségű kenyereket és péksüteményeket gyártunk majd. Ehhez a célkitűzéshez igazodva döntöttünk úgy, hogy a nagykanizsai üzleteinket bezárjuk, a Kinizsi utcai telephelyünk bejáratánál található mintaboltunkat azonban megtartjuk és átalakítjuk, itt új külsővel, egyedi termékekkel és szolgáltatásokkal állunk továbbra is a vásárlók rendelkezésére.



Wolstrommer István kiemelte: fontos törekvésük volt mindig és lesz ezután is, hogy lehetőleg helyi vállalkozókkal alakítsanak ki együttműködést logisztikában, műszaki karbantartási feladatokban, beszerzésekben. Kérdésünkre jelezte: most 100 fő dolgozik a cégnél, de további 30 főt tudnának foglalkoztatni – nagy gondjuk a munkaerő-bővítés, ezért is várják a jelentkezőket.