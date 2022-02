Ehhez az adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó kérelmet SMS-ben vagy egyéb módon el kell juttatnia a NAVhoz március 16-áig, közölte az adóhivatal. A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok szja-bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Bárki, aki KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás) rendelkezik, márciustól megnézheti saját adóbevallási tervezetét azonosítás után az eSZJA Portálon. Akinek nincs KAÜ-azonosítója, március 16-áig, adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását. Például sms-ben a 06-30/344-4304- es telefonszámon a következő formában: SZJA(szóköz)adóazonosítójel( szóköz)ééééhhnn, az eSZJA-oldalon elérhető webűrlappal, levélben, a BEVTERVK formanyomtatványon vagy telefonon, a 1819-es hívószámon vagy az előzetes regisztrációhoz kötött ÜCC vonalon, továbbá személyesen az ügyfélszolgálatokon. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. Aki lecsúszik a március 16-ai határidőről, május 20-áig személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását. Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról - a korábbi évekhez hasonlóan - idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 20-áig.