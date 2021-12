Az egyesület székhelye Nagyrécse, itt és Nagykanizsa kisfakosi városrészében terül el a társaság közel 4000 hektáros vadászterülete, itt fogadja tagjait, itt valósítja meg családi és egyéb programjait, végzi vadgazdálkodási feladatait. A szervezet elnöke, Hegedüs László meglátása szerint a területükön a vadállomány gyarapszik, a vaddisznók mellett az őzállomány is jelen van. A vadetetés folyamatos, egész évben pótolják az eleséget, nyilvánvalóan az intenzív időszak most, télen indul. Jellemzően kukoricát szállítanak, de a környező falvakból érkeznek törtszemek, széna, de zöldséget és gyümölcsöt is igyekeznek eljuttatni a megbízható autóval az állatokhoz.

Hegedüs László elnök (balról) és Salamon Ádám vadőr szerint az régi-új autó megkönnyíti a vadgazdálkodás menetét Fotó: Szakony Attila