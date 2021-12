A kamara vezetőivel szót váltottunk arról is, hogy az ötezer főnél kisebb települések rendezési terveinek elkészítését vagy megújítását pályázati úton maximum 3 millió forinttal támogatja az állam januártól. Ez örvendetes, hiszen létezik olyan falu Zalában is, amelynek nincs rendezési terve, pedig mindenhol régóta kötelező, sok önkormányzat pedig még papíralapút, elavultat használ, holott digitális formában már elérhető kellene legyen minden szakmagyakorló számára is. E téren is rendet kellene tenni, de hátráltatja a folyamatot, hogy településtervezőből sincs sok, aki jogosult a szabályozás elkészítésére, hallottuk a kamarai tisztségviselőktől.