Családi programok várják szombaton is az érdeklődőket Hévízen, az egregyi múzeumkertben, 15 órától. A látogatók találkozhatnak Terbe János ipari formatervezővel is, akinek vezetésével papírsárkányt építhetnek és reptethetnek szombaton délután. A Szélkergetők fesztiválon a The Carbonfools is fellép.