Karancz Zoltánné Andrea, a 97 fős intézmény igazgatóhelyettese közel 25 éve dolgozik az intézményben, ahol kolléganőivel folyamatosan keresték azokat a lehetőségeket, amelyekkel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyteremtésében még sikeresebbek lehetnek.

Fotó: Szakony Attila

– Az óvodás korosztály számára lényeges módszertani szempontnak tartom a gyerekek ismereteinek bővítését – mondta az óvodapedagógus. – Ehhez feltétlenül fontos természetes környezetben a saját élmények megélése, megtapasztalása. Szeretnénk, ha a fenntarthatóság szemléletét megismernék, megszeretnék, hiszen a gyermek később felnőttként is azt védi, amit ismer, amihez pozitív érzelmi viszony fűzi. A természetben tett séták és a kirándulások lehetőségeit egészítettük ki a biodiverz óvodaudvar létrehozásával. Még 2020-ban egy kis veteményeskertet alakítottunk ki az intézmény udvarán, ahol a fenntarthatóság különféle formáival ismerkedhetnek meg a gyermekek. Az óvodások betekintést nyerhetnek a magtól magig gazdálkodás, a mulcsozás, a komposztálás és az esővízgyűjtés lehetőségeibe, illetve megismerkedhetnek a növények életciklusaival, valamint a rovarok szerepével. Ágyásaink, madáritatóink, valamint rovarhoteljeink újrahasznosított anyagokból készültek.

Karancz Zoltánné Andrea büszke a közösség összetartására

Fotó: Szakony Attila

Hozzátette: a pályázatban be kellett mutatniuk, hogy eddig mit tettek és milyen terveik vannak a jövőre nézve. A továbbiakra nézve fontos szempont volt számukra, hogy például a lakosságot is megmozgassák, vagyis közösségi összefogás történjen a jó ügy érdekében. A hátrányos helyzetű családok kevésbé képesek figyelmüket a környezettudatosság irányába fordítani, mert azt a mindennapi megélhetési gondok kötik le. Ezért a gyerekek mellett a szülőket is igyekeznek minél több tevékenységbe bevonni. Azt vették észre, hogy az ő értékátörökítő szerepük sokkal erősebb, mint az oktatási, nevelési intézmények nevelési ereje. Ezért közösen, összefogva, egymást támogatva érhetnek el eredményt. Eddig is nyitott volt intézményük a szülők számára, de most még több tevékenységbe hívják a családokat.

Fotó: Szakony Attila

– Óriási öröm, hogy az elnyert pályázati forrásból kiegészül a kertünk egy kis tóval, vízi növényekkel, teknősökkel, hiszen a vizes környezet eddig hiányzott udvarunkból – folytatta Karancz Zoltánné Andrea. – Az állatok etetését a veteményeskertből és a gyümölcsfákról származó termésekkel egészítjük ki. Ugyancsak a pályázat részeként „családi kertversenyt” hirdettünk virágoskert és veteményeskert kategóriában, hiszen azt tapasztaltuk, hogy sokan nem gondozzák megfelelően a családi házuk udvarát. Ezzel a kihívással azt szeretnénk elérni, hogy az intézményben mutatott kiváló mintát a felnőttek is magukénak érezzék. Az óvodában megismertetett módszerekkel környezettudatosabban gazdálkodhatnak és nem utolsó sorban egészségesebb élelmiszerek kerülhetnek az asztalokra. Azt reméljük, hogy a felnőttek mintaadó tevékenységével, a közös élményekkel sikerül úgy alakítani gyermekeink értékrendjét, hogy az felnőttkorukban is irányadó lesz.