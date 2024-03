Sebestyén Istvánné, Edit vegán életmód-tanácsadó válaszolt kérdésünkre. Nem csak elmondta, hogy mi mivel és hogyan helyettesíthető, de ahogy karácsonyra, most húsvétra is elkészítette a zaol.hu olvasóinak az ünnepre jellemző hagyományos ételeket vegán alapanyagokból.

– A tradiciókat tartók számára elképzelhetetlennek tűnhet a húsvét sonka és tojás nélkül. Valahogy így vagyok ezzel én is, pedig családom időnként meg akar kímélni a fáradázostól. Mondják, anya jól lesz ám más is. Nagyon szerencsés vagyok a családommal, mert a férjem és a két nagy fiam a kezdetektől fogva mellém állt, mikor egészségügyi okokból áttértem a vegán étkezésre, idestova nyolc éve. Úgy fogalmaznék, növényi étrendet folytatunk, hiszen a vegán életmód filozófiája mögött minden állati eredetű alapanyag elutasítása is áll.

Kísérletező típus vagyok. Nekem ez nem fáradozás, hanem izgalmas munka, amelynek szemre, ízre is tetszetős az eredménye. A vegán alapanyagokból ugyanis, biztosan állíthatom, hogy rengeteg finom ételt, közte az ünnepeknek megfelelőt, lehet elkészíteni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ebben a felgyorsult világban megálljunk kicsit, visszanyúljunk hagyományainkhoz, ismertessük meg azokat gyermekeinkkel, hogy most, a húsvéti ünnepek is kiragyoghassanak a mindennapokból. Következzenek a receptek!

Húsvéti sonka vegán alapanyagokból

Dinszteljünk meg kevés vízen egy nagyobb vöröshagymát és három gerezd fokhagymát, adjunk hozzá egy szál felszeletelt sárgarépát és egy felkockázott céklát, a fűszereket, a folyékony füstöt, a balzsamecetet, a szójaszószt vagy sót. Fedő alatt pároljunk puhára, és időnként öntsünk alá egy kis vizet, nehogy leégjen.

Mikor megpuhultak a zöldségek, adjuk hozzá a babot vagy a csicseriborsót, kicsit főzzük össze, majd turmixoljuk le. Fűszerezzük még, ha szükséges. A sűrítéshez egy kis tálban keverjünk csomómentesre másfél evőkanál agar-agart és 1 dl szobahőmérsékletű vizet, majd óvatosan keverjük hozzá a turmixolt péphez. Forraljuk, folyamatosan kevergetve, amíg a színe kezd kicsit homályos, opálos lenni. Ekkor öntsük át egy hőálló, sütőpapírral bélelt formába, akár gerincsütőbe, amelyből kiborítva sonkaformájúan szeletelhető. Hagyjuk kicsit hűlni, majd tegyük a hűtőbe, hogy teljesen megszilárduljon. Másnapra még jobban összeérnek az ízek a vegán sonkában.

Fotó: Antal Lívia

A vegán tojássalátához 5-6 evőkanál vegán majonézt, 1 evőkanál mustárt és apróra vágott újhagymát használjunk, keverjük hozzá a 300 gramm natúr tofut lemorzsolva, sót, fekete borst, továbbá fekete sót, ami a tojásos ízt, illetve kis kurkumát, ami pedig a színét adja. A fűszerezés ebben az esetben is egyéni. A felszeletelt vegán sonkát és vegán tojássalátát szintén a színek és ízek kedvéért tálaljuk újhagymával, retekkel és retekcsírával.

Vegán répatorta a húsvéti ünnepi asztalra

Hozzávalók: 2 csésze liszt, 1 csésze kókuszvirágcukor, 1 csomag sütőpor, 1 csipet só, 1 marék aszalt áfonya és durvára őrölt mandula vegyesen, 2 nagy répa reszelve, 1 kávéskanál vanília őrlemény, 1 dl olaj és 2 dl narancslé. A krémhez: 1 evőkanál kukoricakeményítő, 2 dl kókusztejszín, 3 teáskanál nádcukor. A hozzávalók kimérésekor egy 2,5 dl-es bögrét használjunk.

Keverjük össze a lisztet a sütőporral, cukorral, sóval. Egy másik tálban az áfonyát, az őrölt mandulát, a reszelt répát, az olajat, a narancslevet, vanília őrleményt. A két keveréket forgassuk egybe, keverjük ki alaposan. A kapott tésztát egy kiolajozott tortaformába simítsük bele. Előmelegített sütőben 180 fokon 40-50 perc alatt süssük aranybarnára. A krém hozzávalóit keverjük össze hidegen, főzzük sűrűre, majd kenjük a torta tetejére. S ha már répatorta, díszítsük marcipánrépával.