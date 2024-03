Mint azt Budavölgyi Kálmán, az egyesület elnöke elmondta: immár 11 esztendeje, hogy elindították egészségmegőrző programjukat, melynek rendezvényeihez olykor sikerült pályázati forrást is találni.

- Dr. Csicsor János nem ismeretlen a kanizsai előtt, korábban is tartott már előadást és most is nagyon fontos tudást szeretne átadni - fogalmazott Budavölgyi Kálmán.

A sajtótájékoztatón az előadó is részt vett, dr. Csicsor János elmondta: ma már olyan mértékű a környezet szennyezése, hogy az nagymértékben kihat az élelmiszerekre is. A növényvédő szerek, a génmódosított alapanyagok vagy éppen az antibiotikumok mind negatív hatással vannak a bélrendszerre és az emésztésre. A szakember szerint fontos, hogy a lektineket (szénhidrát-kötő fehérjék) kiiktassuk a táplálkozásunkból, ezek ugyanis nem bomlanak le a gyomorban és károsítják a bélfalat.

A március 11-ei előadáson a téma részletes bemutatását és megoldási javaslatokat is ígér dr. Csicsor János. PA