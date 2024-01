Sok szempontból felejthetetlen volt a 80-as és a 90-es évek időszaka Magyarországon. Olyannyira, hogy még azokban is nosztalgikus érzést keltenek az alábbi szilveszteri fogások, akik még nem is éltek akkor. Egy életre, de talán még azon is túl kitörölhetetlen nyomot hagytak a magyar emberben a korszak jellegzetes zenéi, öltözködési szokásai, hajviseletei, bútorai, vagy éppen pálmafás poszterei, de az Éva Vermut, a Napolen vagy a Lánchíd konyak is kiválóan csúszott a sonkatekercs után, ha éppen nem cola szörpöt kortyolgattunk.

Csemegézzünk a múlt finomságaiból, hiszen egy jó tepertős pogácsa, egy fincsi kocsonya, esetleg egy ropogós szalakális perec bármelyik szilveszteri buliban jól jön. Az alábbi válogatásra még Vágási Feri is csettintene egyet, hacsak nem állít be hozzájuk Janka néni az éjszaka kellős közepén egy kis potyára hajtva.

