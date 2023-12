Az áruházi Mikulásokhoz alig lehetett odaférni, de ha végre a sor elejére kerültél, akkor is csak egy szem savanyúcukrot kaptál, jobb esetben egy szaloncukrot. De voltak a munkahelyi, vállalati Télapók… Jó, jó el kellett szavalni, vagy énekelni neki valamit, de aztán ennek a műsorszámnak egy Mikulás-csomag volt a jutalma, amely - hála a szakszervezetnek – bőséges volt. A Zalai Hírlap archívumából fotógalériával idézzük fel a régi Mikulás-ünnepeket.

A rossz gyerekekre is gondolt az Erdei Termékeket Feldolgozó és Értékesítő Vállalat miklósfai üzeme: „Végy hét szál nyírvesszőt és egy metszőollót, nyesd le a csokor tetejét, igazítsd egyformára a szárat, ügyelj rá, hogy 60 centiméternél hosszabb egy se legyen, kösd össze gumikarikával, s máris kész a virgács! Méghozzá misefai módra. Ugye nem is olyan bonyolult? Nos, így fest a technológia folyamata a megyei egyik különleges munkahelyén, a misefai virgácsüzemben. Virgácsüzem… Málladozó vakolatú, gyomos kertű öreg kastély. A képzelet már a kapuban meglódul. Az embert valami meglegyinti a gyerekkorából, piros Télapó-ünnepek és virgácsot suhogtató, álarcos krampuszok támadnak fel az emlékeiből. (…) – Július 1-e óta, az üzem megalakulásától hetvenezer virgácsot készítettünk – mondja Horváth Jánosné, az otthonkás, köpenyes, kendős asszonyok brigádvezetője. (…) – Hol az arany és hol a szaloncukor a virgácsról? – Az már nem a mi dolgunk, a virgácsokat a gutorföldi tsz aranyozza be. Feldíszítés után a zalai virágácsok az NSZK-ba indulnak.” (Zalai Hírlap, 1976. október 9-e tudósításából részlet.)

Nahát, most már tudom, hogy miért nem jutott nekem virgács a kipucolt cipőmbe!