Nagykapornak szombati adventi aranykapu vásárában minden együtt volt ahhoz, hogy a rendezvényt felkeresők jól érezzék magukat. A faluházba és eléje költöztetett kavalkádban termelők, kézművesek kínálták portékáikat. A közelgő ünnepre való tekintettel a karácsonyfa díszítéséhez való kellékeket, illetve ajándéknak szánt kézműves termékeket is lehetett vásárolni. Hurka, kolbász, forralt bor, gofri, pacal, szalontüdő, mézeskalács és lángos volt a kóstoló a helyiek, illetve a környékbeliek jóvoltából. A Nagykapornak Fejlődéséért és Jövőéért Kulturális Egyesület az önkormányzattal karöltve rendezte meg a karácsonyi vásárt, amely az ételek, italok becsületkaszás árusításával jótékony célt is szolgált. A jövő évi gyermeknapra gyűjtöttek ily módon. Az ünnepi hangulathoz a vonyarcvashegyi fúvósok is hozzájárultak Advent a világ körül című összeállításukkal. „Szilárd, Saci, Zsolti és segítőik, az árusok és aktivisták kitettek magukért!” – írta Facebook-bejegyzésében Sifter Péter polgármester, aki szerint annyira jól sikerült a rendezvény, hogy jövőre buszos utat szerveznek a kapornaki adventre.