A Balaton-felvidék kisebb-nagyobb lankái között található Nagyvázsony községe, melynek egyik domboldalában tör az égbolt felé a középkori vár 25 m magas lakótornya.

A falu és környéke már a római korban lakott volt, itt haladt el a hadi út. A honfoglalás után a Váson nemzetség telepedett itt le. A település első írásos említése a tatárjárás idejéből való.

Nagyvázsonyt Hunyadi Mátyás ajándékozta Kinizsi Pálnak érdemei elismeréseként, ami ekkor már mezőváros volt. Kinizsi a falu közepén álló – fél évezrednél is idősebb, a XV. század második felében az erődítményt külsőtornyos védőfalakkal, palotaszárnnyal és kápolnával egészítette ki. Nevéhez fűződik a falu határában található pálos-kolostor is, hiszen a derék barátokat a Fekete Sereg híres vezére telepítette Nagyvázsonyba. Ugyancsak Kinizsi építtette át, újíttatta fel a falu északi határán álló, árpád-kori Szent István templomot. A törökök is megtámadták a várat, s 1663-ban fel is gyújtották. A Rákóczi-szabadságharc után elvesztette jelentőségét. Az utolsó katonai összecsapás a Rákóczi-szabadságharc idején történt, majd börtönként használták a lassan pusztuló épületet. 1955-ben kezdődött el régészeti feltárása és helyreállítása.

Fotó: Korosa Titanilla

A vár leghíresebb, legismertebb gazdája Kinizsi Pál volt, nem véletlen, hogy róla nevezték el, a minden csatáját győztesen megvívó legdicsőségesebb uráról, Mátyás király legendás hadvezéréről kapta.

A 15. század elején épített vár és a lakótorony mai szemmel meglehetősen furcsának tűnő területre, Nagyvázsony legalacsonyabban fekvő részére épült a vár, a hely kiválasztásában szerepet játszott, hogy a Budáról Olaszország, illetve a dalmát tengerpart felé vezető fontos kereskedelmi útvonal itt ágazott le egymástól. De a legfontosabb szempont az volt, hogy közvetlenül itt a várárokban fakadt egy bővizű forrás, így ostrom idején sem kellett vízhiánytól tartani.

Fotó: Korosa Titanilla

Emlékezzünk meg a vár akkori úrnőjéről is, Magyar Benignáról, aki férje, Kinizsi halála után 1495-ben feleségül ment Horváth Márkhoz, majd később Kereky Gergelyhez, aki – a legenda szerint - igen erőszakos ember volt, ezért az úrnő megölette. A bűntényt megtorlandó II. Lajos az özvegyet halálra ítélte, de Kinizsi érdemeire való tekintettel megkegyelmezett neki. Kolostorba kellett vonulnia, vagyonát elkobozta.

Fotó: Korosa Titanilla

A község híres református lelkésze volt a költő Édes Gergely. Barátja, Csokonai Vitéz Mihály 1798-ban nála töltött több hónapot, melynek emlékét tábla őrzi. Egyes kutatások alapján Csokonai itt értesül arról, hogy szerelme, Lilla férjhez ment Komáromban. Az elkeseredett poéta a legenda szerint Édes Gergellyel történt borozgatás után a pincében “ott hagy csapot s papot” és Komáromba indul – a szólás is innen ered.

A török hódoltság utáni betelepítés és a település felvirágzása már a Zichy-család nevéhez fűződik, akik 1945-ig éltek a Vázsonyban, kastélyuk ma szálloda. Látványos a falu gazdagságáról tanúskodó 1825-ben épült Szabadtéri Néprajzi Múzeum, („Schumacher-ház”), amelynek udvarában többek között az utolsó vázsonyi rézműves mester eszközei láthatóak. A messze környéken egyedülálló Postamúzeum (a vár közelében áll) és az üzemelő Várcsárda.

A második világháborút megelőzően élénk iparos és gazdaélet és kereskedelmi tevékenység jellemezte a községet. Bár a lakosságszám 1890 óta folyamatosan csökken, Nagyvázsony sokáig őrzi a térségi központ szerepet. Új lendületet jelent a vár legújabb feltárása, a vadászturizmus és a külföldön is híres lovasjátékok megszervezése.