- Cirka 15 évvel ezelőtt ültettünk a kerítés mellé szőlősort, azóta a férfinép tavasszal megmetszi, majd egész évben gondozza, megjegyzem, "direkttermő", noha szőlő lévén ez nem jelent megerőltető feladatot, ősszel pedig közösen leszüreteljük a termést, megidézve a legszebb őszi munka hangulatát - magyarázta a vidám sürgés-forgás okát Semetkéné Szipőcs Erika, a baráti kör vezetője, hozzátéve, gyerekként a zalaboldogfai Marton-hegyen volt a szőlősük, amiben szintén többségben volt a noha, aminek a földre hullott bogyóját a serdületlen ifjúsággal szedették össze.

Őszi dekorációt is készítettek az utcafrontra a közösségi ház udvarán

Simonné Tüske Ildikó Belsősárdon cseperedett fel, a famíliának a 7-8 kilométer távolságra lévő Gosztola-hegyen volt birtoka, ahova mindig tehenes szekérrel vonult fel a család, a gyerekeknek már maga az utazás is nagy élmény volt, nem beszélve arról, hogy ilyenkor kint aludtak a pincében, s akár éjfélig hallgathatták a nótázást, a mulatozást, amitől szüretidőben hangos volt a hegy.

Simon Győző az elkészült mustból kóstolót öntött a kancsóba

Tibák István tősgyökeres besenyői, Öreghegyen, a kápolnához közel van a szőlőjük, pincéjükben már két hete fortyog a murci, de Erzsivel, a feleségével a baráti kör tagjaiként a közösségi szüretet sem hagyták ki. Mókás gyerekkori szüreti élménye amúgy mindenkinek akadt, amit baráti körben meg is osztottak egymással a szüretelők.

A kolbász- és szalonnasütés régen is hozzátartozott a szüretekhez

Az idei termés viszont nem kerül be a rekordok könyvébe, a szorgos kezek gyorsan végeztek a szedéssel, darálás előtt még leszedték a bogyókat is a kacsokról - ne szívja be a lét -, a lecsorgó must kancsókban frissen az asztalra került - a maradék gyümölcsből majd pálinkát főznek, jól jön a téli rendezvényeken. A férfiak tábortüzet raktak, az asszonyok a szalonnát, a kolbászt készítették elő a sütéshez, hogy retró uzsonnával koronázzák meg a hagyományápoló szüretet. Dr. Czipóth Magdolna le se tagadhatta volna, hogy faluhelyen nőtt fel: a nyársra a kolbászra terítve fűzte fel a szalonnát, hogy arra csöpögjön a kisülő zsírja - a rutinra anno "levidéki", jelesül reszneki szüretek során tett szert.