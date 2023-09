Visszaemlékezve gyermekkoromra, édesanyám ilyenkor az erdőszéleken, utak mentén hajladozó vadrózsabokrokról szedett csicskenyét, hogy finom lekvárt, hecsedlit főzzön belőle. A vadrózsa őshonos gyógy- és fűszernövény, a csipkebogyó kiváló vitaminforrás, némelyik fajtája hétszer, tízszer több C-vitamint tartalmaz, mint a citrom, ezért a megfázásos időszakban fogyasztották forró teaként, vagy gyógyító italként, ami támogatja az immunrendszert, védi a szívet és jót tesz a gyomornak is. Akinek van kedve, tea helyett lekvárt, vagy népi nevén hecsedlit is készíthet csipkebogyóból. Bár ebben az esetben a C-vitamin-tartalma eltűnik, a többi beltartalma miatt azonban még így is finom vitaminbomba. A hecsedlivel sokat kell bíbelődni, de megéri, mert sokak szerint ennél finomabb lekvár nem is létezik. Készítésének leírását megtalálni az interneten. A probléma ma sajnos az, hogy egyre kevesebben keresik fel a csipkebokrokat s gyűjtik a csicskenyét, pedig ez a fáradtságon kívül semmi másba nem kerül…