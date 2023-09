A Kvarnerói öböl közepe táján elterülő szigetet már az antik időkben arany jelzővel illették termékeny földje és halban gazdag vize miatt. Insula Aurea – így nevezték latinul. Manapság a dicsérő jelzők mellé fölsorakozik a páratlan természeti környezet, a strandok sokasága, a karsztos magaslatokon díszlő erdőségek na és a földi javak: az olívabogyó, a pršut (szárított sonka), aztán a bor és a méz. Ez utóbbit az illatos és gyógyhatású zsálya virágából gyűjtik a méhek. Az olaszosan hangzó prosciutto (sonka) külön földrajzi védettséget élvez. A sós mikrócseppekkel teli bóra érleli és tartósítja, nem füstölik. Borként a žlahtina illik hozzá, amelynek szőlője a sziget északkeleti csücskében honos.

A csupa mássalhangzóból álló Krk neve igencsak nyelvtörő, s a mi Kerkánkat idézi. Nem csoda, hogy a könnyebb kiejtés miatt honfitársaink egyike-másika a Kerk-ként ejti. A földrajzi névre a nagy görög utazó és geográfus, Strabon is utal. Ő az időszámításunk előtti időben a Kuriktike vagy Kiriatika kifejezést használja, ami köves környezetet jelent. A horvát Adria legnagyobb szigete 405 ezer négyzetkilométerrel. Hossza 38, legnagyobb szélessége 13 kilométer. igen tagolt partjának kerülete majdnem 200 kilométer.

Olajsütő malomkővel a helytörténeti múzeumben.

A szigeten az évi napsütéses órák száma 2500, ez érleli az olívabogyókat és a szőlőt, amelyet most szüretelik, s az olívabogyók begyűjtésére is készülnek. Ez utóbbiak kezdik felvenni sárgás vagy lilás színüket. Az olajfát különös kultusz övezi a Mediterrán világban. Az örökzöld növény a haladás, a szépség, az egészség és a termékenység szimbóluma, a halhatatlanság jelképe, mivel több ezer éves példányok is vannak. Ága a béke hírnöke...

Sokak szerint a legideálisabb ilyentájt ide jönni. A nappalok még a nyarat idézik, a tenger vize 23-25 fokos, kellemes a fürdőzéshez. Külön előny, hogy nincs elviselhetetlen hőség a környék bejárásához. Szeptember dereka táján a Nap sugarainak már őszi illata van. Hiába izzasztanak, égetnek még, a nyáriakhoz képest elviselhetőbbek. Ez a szépkorúak évszaka és a kisgyerekes ifjaké, akiknek csemetéikkel nem kell tartaniuk a forróságtól és a zsúfoltságtól.

Az olívaszüretre turistákat is hívnak. A szeánszhoz kóstolók is tartoznak és előadások az olíva jótékony hatásairól. Ahogy egy ilyen összejövetelen megtudtuk: Horvátországban 6 millió olajfa található, 30 ezer hektáron, ami által 7 millió liter olajhoz jutnak. Az örökzöld fa a part mentén Isztriától Dubrovnikig szépen terem. Házak, nyaralók kiskertjében a virágok mellett neki is jut hely. Az Adria partján kétezer éve termesztik. Ilyen ősültetvények találhatók szórványban de szép sorokba rendezett újak is díszlenek mind több helyen.

A „folyékony aranytól” elvárható a nemes fényre emlékeztető, zöldes-sárga szín, az illatoság, a gyümölcsöség és természetesen a frissesség. A belső összetevőket tekintve kívánalom a magas fenoltartalom, ami antioxidáns hatású és gyulladáscsökkentő. Errefelé az egyik jegyzett fajta a debella. Az elnevezés nem a nagyszájú, testes asszonyra hajaz, hanem a bogyók

méreteire. Ezeket rövidesen kezdik szüretelni, s a munka decemberig is eltart. Hidegen préselve lesz belőle a csúcs minőségű extra szűz olaj, amit ételek ízesítésére használnak. Többek közt a „šurlica” nevű helyi pasztafélét is földobják vele. E makaróniszerű eledel a sziget eredeti étele. Miután a tésztáját kinyújtják, hosszú csíkokra vágják és külön, egyesével kézzel formázzák, majd kifőzik. A végén öntetekkel gazdagítják és más ételekkel is tálalják. A szigeten főként báránygulyással kínálják, de jól illenek hozzá a tenger gyümölcsei is.