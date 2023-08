Az egyedi, színes és személyre szabott „varrásokat” szereti leginkább a zalaegerszegi születésű művész, aki az Ady-gimnázium elvégzése után a szombathelyi főiskolán textiltervezést tanult. Az ott szerzett tudás és tapasztalat máig hasznos munkája során. Már a gimnáziumi évek alatt hennafestéssel foglalkozott, hat éven keresztül nyaranta az AquaCityben kérhettek tőle egyedi mintákat a vendégek. Beáta 2011-ben, a diploma megszerzése után kezdett a nemzetközileg elismert egerszegi tetoválóművész, Boris stúdiójába járni, ott leste el az alapvető technikákat. Hiába ugyanis a kiemelkedő rajztudás, a bőrre festés külön szakértelmet kíván. Az izom vonulatait kell követni, más, mint a kétdimenziós, síkban történő ábrázolás.

– Minden a rajztudáson alapszik, de a technikai trükköket már gyakorlatban, egy tetoválótól kell megtanulni – mondta Beáta, aki angliai szalonjában ugyancsak fogadott tanulókat. – A férjemmel kicsit pikáns körülmények közben ismerkedtem meg itt Egerszegen, az Aquacityben, amikor tizenkét éve viccesen hennafestést kért egy bizonyos területre. Nyolc éve vagyunk házasok. Először Londonban éltünk, más tetoválószalonjában kezdtem, majd a férjemmel közösen nyitottunk stúdiót 2013-ban Nagy-Britanniában, Southend-on-Sea városában. Ő masszázsterapeutaként dolgozik mellettem. Időközben megszületett kisfiunk, Robin, aki októberben lesz négyéves. Gyermekünk érkezése, valamint a Covid-járvány részünkről is életmódváltást igényelt. Most kétlaki életet élünk.

Nemes Beáta vegán festékeket használ a tetoválás során

Fotó: Nemes Beáta

Nagy-Britanniában szakmai elismertséget szerzett, tetoválóversenyekre és kiállításokra kap rendszeresen meghívást, az értékelések szerint a környék három legjobb stúdiója között szerepel az övék. Ez már csak azért is szép teljesítmény, mivel a régióban több mint harminc tetoválószalon működik. S hogy miként viszonyul a munkájához? Látszik, hogy nagyon szereti, amit csinál, ám ennél is fontosabb, hogy számára is egyfajta önismereti és művészeti terápia a vendéggel való kapcsolat, a közös munka.

– A tetoválást megelőző személyes konzultáción már egymásra hangolódunk a vendéggel, aki elmeséli az élethelyzetét, személyes élményeit, kedves emlékeit. Megbeszéljük, hogy milyen szimbólumot, emléket, motívumot szeretne. Nagyon fontos az előkészület, mert a tetoválás egy egész életre szól, ami meglátásom szerint nemcsak díszíti a testet, hanem akár terápiás hatással is bír. Sokszor megoldandó problémákat enyhíthetünk így, vagy akár lelki gyógyulási folyamatokat indíthatunk el. Hiszek abban, hogy a magunkra festett szimbólum, rajz folyamatosan hat az életünkre, segít az önismeretben. Így próbálok én is segíteni abban, hogy a vendég esetleg még mélyebben kapcsolódjon önmagával, s pozitív irányba induljon az élete, hogyha szükséges. Minden minta jelentéssel bír, ezáltal ad lehetőséget a változásra. Az én művészi világomban a részletes, realisztikus világ találkozik a szimbólumok, álmok és szürreális dolgok világával. Úgy teszem személyessé a kért mintát, hogy közben felismerhető legyen a stílusom. Ez az én kézjegyem. A tetoválás személyes kapcsolat, nem csak egy munka, egy design. Számomra egyfajta rituálé, művészeti terápia.

A tetoválóművész mesélt arról is, hogy kisfia súlyos, anafilaxiás ételallergiával küzd. Ez napi kihívást jelent az egész családnak. Így jutottak arra a döntésre, hogy hazatelepülnek, a nagyszülők könnyebben segítenek itthon a fiataloknak.

Beáta elvégzett egy vegán séf és tanácsadó tanfolyamot, így már nem csak tetoválóként ismert. Férjével együtt két és fél éve vegán életmódot folytat, sőt, a tetoválások elkészítése során növényi eredetű festékeket használ. Célja, hogy minél több ember figyelmét felhívja az ételallergiával és különféle betegségekkel küzdők nehézségeire, miközben nem áll távol tőle a jótékonykodás sem. Több ilyen jellegű alapítványt és rendezvényt támogatott Angliában, ugyanezt szeretné itthon is. Egyszóval a közösség értékes tagja kíván lenni.

Beáta a tetováláson kívül murális technikával, falfestészettel is foglalkozik, több ilyen jellegű felkérése volt. Kisfiának szobáját például úgy pingálta ki, hogy mögöttes értelmet nyert a Hold állása, a felhők formája s a látható csillagképek, melyek egyébként a tágabb családot és a születés pillanatát tükrözik. Tehetségére egy angliai street art fesztivál szervezői is felfigyeltek: meghívást kapott a mintegy kétszáz nemzetközi művészt felvonultató szeptemberi seregszemlére. Még csak körvonalazódik a terv, de lehet, hogy a saját tetoválószalonjának oldalát fogja díszíteni egyedi grafikával. Még van néhány hét, hogy megtervezze a különleges designt.