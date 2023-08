Az interneten fellelhető szakirodalom szerint a darázspók a napsütötte, füves, nedves élőhelyeket kedveli, gyakran előfordul a magasra nőtt gyepekben, nádasokban, lápokban, de mezőgazdasági területeken és a konyhakertekben is megjelenik. A hálószövő pókok közé tartozik: a megfelelő helyen jellegzetes, X vagy Y mintázatot formázó, cikkcakkos „varrású” vezérfonallal beszőtt halócsapdát állít fel – ez a rész visszaveri a napfényt (az ultraibolya sugarakkal együtt), így gyakorlatilag a darázspók hálója láthatatlanná válik az arra repülő rovarok számára. A hálóban a darázspók fejjel lefelé függeszkedve várja áldozatait. Az elejtett rovart gyorsan körbefonja hálójával, majd apránként elfogyasztja a mérgétől cseppfolyóssá vált belső részeit. Arról is beszámolnak a világhálón, hogy a darázspók a képek alapján és a való életben is ijesztő jelenség lehet, de valójában nem az. A csípése kellemetlen és fájdalmas lehet, de csak akkor támad, ha veszélyben érzi magát. Ha nem piszkáljuk, akkor nagyon jó kártevőirtó lehet a kertben.