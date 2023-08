A jet-skisek már reggel vízre szálltak, összesen 11 versenyszámban mintegy 60 versenyző mérette meg magát az álló- és ülő járműveken. A jet-skisek hat országból érkeztek, versenyzett köztük Kasza György, az egyik legsikeresebb magyar jet-ski versenyző.

A nagyobb járművek utolsó futama előtt megtartott megnyitó főhajtással kezdődött, idősebb Juhos Árpád emléke előtt tisztelegtek, aki meghatározó személye volt a magyar motorsportnak, illetve a balesetben elhunyt Szvoboda Bence tízszeres magyar és kétszeres cseh bajnok motorversenyzőről is megemlékeztek.

Dobri Noémi szervező köszöntőjében felidézte, hogy 2011-ben Dara Roland, a Kanizsa Autó és Motorsport Egyesület tagjaként ismertette meg ezzel a rendkívül látványos sporttal, majd jet-ski szakosztályt alapítva 4 éven keresztül rendezték meg Kanizsán a bajnokságot. A kezdeményezés sikeres volt, a versenyzők visszavágytak, így újra ide került a megmérettetés és bíznak benne, hogy lesz folytatása a versenynek, illetve az országos szövetség szívesen hozna ide Európa-bajnokságot is.

Czeller Béla, a Magyar Jet-Ski Szövetség elnöke köszönetet mondott a városnak, szervezőknek, szponzoroknak, hogy támogatták a verseny megtartását.

A rendezvényhez jelentős szponzori támogatást nyújtott az ArtOfInfo Kft. Bács Zoltán tulajdonos, ügyvezető elmondta, hogy cégük egészségügyben használt szoftvereket fejlesztésével járul hozzá az ügyfeleik betegeinek gyógyulásához, a daganatos betegségek megelőzéséhez, leküzdéséhez.

A rendezvény a rák elleni küzdelem mottóját viselte, ehhez csatlakozott az AFFIDEA Magyarország Kft. is, akik a rendezvényen az ingyenes egészségügyi szűrést biztosítottak. A cég projektigazgatója, ifj. Juhos Árpád maga is a jet-ski szerelmese szólt a cégük által fejlesztett egészségügyi szoftverekről, melyek segítik a daganatos betegségek kiszűrését.

Balogh László polgármester arról beszélt, hogy Kanizsa eddig is biciklis barát város volt, most kiderült, hogy vízimotor-biciklis város is. Hozzátette, hogy bízik benne, hogy további országos bajnokságnak és nemzetközi versenyek is helyt adnak majd.

Végül a rendezvény fővédnöke, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő emlékezett vissza a színvonalas kanizsai jet-ski versenyek kezdetére. A sorozat megszakadt 9 évre, de köszönhetően a szövetségnek, a szervezőknek újra három napos versenynek adott otthont Nagykanizsa, mely talán sikeresebb is, mint az akkoriak, hisz azóta sok fejlesztés történt a Csó-tón. Bebizonyosodott – hangsúlyozta -, hogy jó helyszíne Kanizsa ennek a sportágnak.

A díjátadót 18 óra után tartották, a verseny végeztével a NagyON Kanizsa Egyesület szervezésében ingyenes zenei program várja a közönséget, 19 órától Dj. Goor lép fel, őt Lotfi Begi követi, majd 21 órától tartják a tűzijátékot.