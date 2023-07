A horgászaton 3 fős együttesek vettek részt a lovászi közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településekről, illetve a határ menti szlovén községekből. A nevező 15 csapatból 8 volt magyar és 7 szlovén. A 45 pecás három szektorban próbált szerencsét, mindegyik csapat minden szektorban képviseltette magát. Az értékeléskor a csapatok összesített eredményét és az egyéni fogásokat is figyelembe vették, ezek alapján alakult ki a végeredmény.

A halfogó versenyt végül Dobri önkormányzatának csapata nyerte az Oiltech Gépészet és a Lendvai Horgászok előtt.

A szervezők részéről ifj. Pálla Miklós elmondta, hogy az időjárással szerencséjük volt, eső nem nehezítette a programot. A 8 és 12 óra közt lebonyolított versenyen a horgászok közt voltak, akik sok apró halat fogtak, és akadtak olyanok is, akik más taktikát választottak, és jóval méretesebb pontyok is horogra akadtak, de fogtak még keszeget és kárászt is.