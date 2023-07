A Csádé zenekar tagjai, népzenészek, zenetanárok vezetésével zajlik a tábor idén is, immár hatodik alkalommal. Gubinecz Ákos szervező, népzenész, pedagógus elmondta, hogy hagyományosan a közös énekes foglalkozásokon zalai dallamokat tanulnak a résztvevők, a kiscsoportos keretek közt pedig az oktatók szabad kezet kaptak, a Kárpát-medence népzenéjéből válogattak a hangszeres foglalkozásokra. Gyakorolnak citerán kezdő, középhaladó és haladó szinten, illetve hegedűn és tamburán a népi ének mellett. A néptánc sem marad el, több napon is tartanak táncházat a héten.

Gubinecz Ákos hozzátette, hogy az ország számos pontjáról, a Kárpát-medencéből, illetve a tengerentúlról is érkeztek táborozók, egy fiatalember az USA-ból kapcsolódott be a tábor programjába, miközben hazalátogatott nagyszüleihez Hévízre.

-A korosztály vegyes, sok új táborozó érkezett most, így bízunk abban, hogy a következő években is meglesz az utánpótlás - folytatta, majd arról is beszélt Gubinecz Ákos, hogy igyekeznek odafigyelni arra is, hogy megújuljon a program. A sokszínű zalai népdalkincs bőven ad merítési lehetőséget, de a programok szempontjából nehezebb a helyzet. Az elmúlt években bejárták már a szűkebb és tágabb környéket, idén viszont helyben maradtak és kedden a Kerka-patak mentén tettek egy, a helyi természeti kincseket felfedező túrát. Emellett kézműves foglalkozások és játék is várja a táborozókat.

- Az idei év jó példa arra, hogy cserélődnek a táborozók, hiszen a középiskolás korosztály lassan úgymond kiöregszik, viszont jöttek kisebbek, az újak, így megvan a körforgás. Jó látni azt is, hogy mennyire kinőttük magunkat, vagyis, hogy országossá, sőt, nemzetközivé sikerült tenni a rendezvényt - mondta.

Pénteken zárul a göcseji népzenei tábor programja, és elkezdődik a SZÉF Fesztivál a komplex folklór jegyében, a központi téma idén az etnikumok zenéje. A megnyitót 15 órakor tartják, közreműködnek a SZÉF Tehetséggondozó program mentoráltjai. Szombaton és vasárnap pedig népzenei koncertek, néptáncoktatás, táncház, kézműves foglalkozások és zalai ízek várják az érdeklődőket.