Az erdőszéleken, a horhosokban és a kertekben virágba borultak a bodzabokrok. Egyre többen keresik fel az illatos, csipkevirágú bokrokat, hogy szedjenek belőlük, s finom üdítőitalokat, étkeket készítsenek belőlük. Főleg azok gyűjtik a bodza virágát s szedik össze ősszel a bogyóit, akik a sok mű ital és étel helyett inkább a természetben megtermőhöz nyúlnak közvetlenül. Sokak kedvenc csemegéje a rántott bodzavirág, amit sörös palacsintatésztába forgatnak meg, majd hirtelen, forró olajban kisütnek, vagy a palacsinta tésztájába hintenek friss bodzavirágot. Persze ismert a növény gyógyhatása is, hiszen vérnyomáscsökkentő, nyugtató, hashajtó, veseműködést szabályozó gyógyteákban is megtalálható, de jó a bodzavirágtea köhögésre és légúti megbetegedésekre is.

Azokra is gondoltunk, akik inkább a bodzaitalt szeretnék kipróbálni. Számukra, íme, egy bodzavirág üdítőital receptje. Hozzávalók: 80 dkg cukor, 6-7 db tenyérnyi bodzavirág, 2 db citrom, 2 csomag citrompótló, szódavíz. Egy 5 literes üvegbe tesszük a bodzát, a cukrot és a felkarikázott citromot és a citrompótlót, felengedjük hideg vízzel, hogy ellepje, elkeverjük a cukrot és tányérral lefedjük. Két napig állni hagyjuk. Leszűrjük, lehűtjük, és szódavízzel hígítva fogyasztjuk.