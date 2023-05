A vasútállomás Dózsa liget felőli részén felállítják az 1898-ban, Bécsben gyártott 377-es jelzésű gőzmozdonyt, amely 1976-ig a kaposvári cukorgyárban szolgált. Zalaegerszegre saját „lábán” érkezett, hogy elfoglalja végleges pihenőhelyét. A nyolcvanéves mozdony városunkban való elhelyezése egy csere kapcsán dőlt el. A zalai megyeszékhelyen teljesített ugyanis szolgálatot az utolsó Magyarországon gyártott, az 1032-es nevet viselő gőzmozdony. A Magyar Államvasutak és a budapesti Közlekedési Múzeum Szolnokra tervezett, a MÁV múltját bemutató skanzen egyik kuriózuma lesz majd a Zalaegerszegről elszállított 1032-es. Hogy városunknak is maradjon vasúttörténeti emléke, a MÁV - a vasutas berkekben Gizikének nevezett - öreg járművét adományozta a helyi csomópontnak. A Közlekedéstudományi Egyesület zalaegerszegi csoportja és az egerszegi vontatási főnökség brigádjainak társadalmi munkája segítségével szépült meg a kis mozdony. Gizike gőzöst 1978. október 21-én emelték végleges helyére, a vasútállomás forgalmi irodája mellé, kisfiúk nagy örömére. De egy idő után elárvult a kis mozdony, a több mint 30 év alatt alkatrészei rozsdásodtak, festése megkopott. 2010-ben a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Területi Központja vállalta társadalmi munkában a felújítását, amely közel egymillió forintba került, és 2011 májusában újra felavatták a lokomotívot, amely most éjszakai kivilágítást is kapott.