A legmagasabb koncentrációban a nyárfa pollenszemei vannak jelen a levegőben, de országos átlagban továbbra is eléri a tüneteket okozó szintet a ciprus- és tiszafafélék, a kőris virágporának koncentrációja, ahogyan a juharé is, melynek pollenszórása erősödik. A fűz és a gyertyán pollenkoncentrációja jelenleg az alacsony és közepes tartományban van, de az elkövetkező napokban emelkedésük várható. Alacsony koncentrációban, de már több helyen megjelent a nyír pollenje is, és rövid időn belül a tölgy pollenszórása is elindulhat. A mogyoró, a szil, illetve az éger virágpora jellemzően már csak alacsony koncentrációban van jelen.

Az idei pollenszezon első, februári csúcsán már túl vagyunk, akkor elsősorban a ciprus- és tiszafafélék, az éger, a mogyoró, illetve a kőris pollenszemei okoztak allergiás tüneteket. Pollenszórásuk az előző évihez képest alacsonyabb mennyiségben volt jellemző.