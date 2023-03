Első írásos említése (Miley néven) 1178-ból való, amikor is III. Béla király a területet három zalai szerviensnek adományozta. A település 1233-tól számít lakott helynek, „ősi egyházas hely”. Milej és Rózsásszeg 1950-ben egyesült, mindkét településrész neve családnévre vezethető vissza. Milej személynévre már 1358-ból találhatunk írásos dokumentumokat. Rózsásszeg pedig a „Rózsás” – melyet már egy 1453-as okmány is említ – családnév és a szeg – „a nagycsalád, had házcsoportja” – főnévnek az összetétele. A település mellett dombhátakon terül el két szőlőhegy: a Perjászlói-hegy és a Balásfai-hegy, ez utóbbi műemlék hegyi kápolna is áll. A Kandikó csúcsáról – tiszta időben – szép kilátás nyílik az ausztriai Alpokra.