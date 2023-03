A korábbi péntekeken szolgáltak már a Világban Élő Kármeliták keszthelyi közösségének tagjai, a Kis Szent Teréz-plébánia ministránsai, illetve a Kis Szent Teréz Kórus énekesei.

Bacsa Dávid káplán lapunknak azt mondta: „ezzel Jézus Krisztus halálára és áldozatára emlékezünk, arra, hogy ő felvette a keresztet”.

– S ugyan nekünk is vannak nehézségeink – folytatta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tavaly doktori címet szerzett fiatal pap –, de ezekre ne problémaként tekintsünk, hanem Jézus példája nyomán éljünk együtt velük, akkor is, ha közben néha elbukunk. Ilyenkor mindig álljunk fel és folytassuk az utunkat.

Krisztus küldetése az volt, hogy feláldozza magát a bűnös emberekért, s ezzel kiengesztelje az Atyát, akihez ezáltal közelebb kerülhetünk, tette hozzá Dávid atya, felhívva a figyelmet: nekünk is van küldetésünk, amit akkor is folytatnunk kell, ha olykor földre zuhanunk. Ehhez Jézus példája ad erőt mindannyiunknak.

A Kármelben tartott keresztutak arra is lehetőséget teremtenek, hogy a közösség előtt megmutatkozzanak a plébánia csoportjai. „Ma például a karitász csoportunk tagjaival találkozhatnak a jelenlévők, s akár kedvet is kapnak ahhoz, hogy csatlakozzanak e szolgálathoz”, fogalmazott Bacsa Dávid.

– Ez egyben az identitást is erősíti kisebb közösségeink tagjai között, s egyúttal megmutatkozik a többiek számára: kikkel szolgálunk, vagyunk együtt ebben az egyházközségben – emelte ki a káplán. – A keresztúti alkalmak az egymásra való odafigyelést is erősítik.

A nagyböjti időszak azt segíti, hogy húsvétra megszülessen bennünk az új ember – fogalmazott Bacsa Dávid káplán (hátul középen)

A nagyböjti időszak azt segíti, hogy húsvétra megszülessen bennünk az új ember. Az ilyenkor tett – és persze megtartott – fogadalmaink is ezt szolgálják, s ha képesek vagyunk elengedni rossz tulajdonságainkat, szokásainkat, folytatjuk az imádságokat, akkor húsvét után újabb feltámadás részesei lehetünk – hangsúlyozta Bacsa Dávid, aki arról is beszélt: idén is lesz városi keresztút, ezúttal március 31-én Keszthely két plébániájának szervezésében. Az alkalmat – a 18 órai szentmise után – dr. Udvardy György veszprémi érsek vezeti.