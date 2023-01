2020 júniusában kezdődött meg a vár felújítása a nemzeti vár- és kastélyprogramban. A projekt során újjáépül az egész keleti szárny, a kápolnától egészen a Köves-bástyáig, az épületek vakolását már befejezték. Érinti a rekonstrukció az első szinten lévő várnagyi házat, a kaszárnyát, a középkori konyhát, a sütőházat, a bognár- és kovácsműhelyt, a Csabi-tornyot, a külső várfalhoz pedig tölgyfából, fazsindelyből fedett gyilokjárók (a védőfalak koronáján végigfutó folyosók, amelyeken ostrom idején a vár védői közlekedtek) készülnek. Az építkezés befejeztével interaktív vártörténeti kiállítások nyílnak, várhatóan ez év tavaszán, írja honlapján a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., de most is van bőven látnivaló. Aki felsétál a valamennyi égtáj felől impozáns látványt nyújtó várba, nemcsak a városra, azon belül a szintén felújított Püspöki Palotára nyíló panorámában gyönyörködhet. Megnézheti például a püspöki lakószobát, a börtönkiállítást, a darabontszobát, és vármakett-kiállítás is várja az érdeklődőket. A maketteken az látszik, hogyan zajlott a török időkben a vár ostroma, s bár a város nem tudott ellenállni, az erődítmény soha nem került török kézre.