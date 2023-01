A programon húsz fő vett részt, a túravezető Takácsné Nagy Ágnes szerint nagyjából ennyit tesz ki a csapat aktív magja, de vannak programjaik, amire sokkal többen jelentkeznek. A létszámot többek közt az időjárás is befolyásolhatta, még a havazás előtti szeles, zimankós időben indultak útnak, ami nyílt terepen nem volt igazán kellemes.

- Az évnyitó túránknak már kialakult, rögzült programja van, azért választottuk a Borostyán-tavat és környékét, mert közel van, s többnyire jó feltételeket biztosít a természetjáráshoz – magyarázta a túravezető. – Ez utóbbi idén sajnos nem adatott meg, az előző napok esőzései miatt a talaj felázott, csúszóssá vált, így a tó körbesétálása helyett a szintén kedvelt túracélpontnak számító Pacsa-malom felé mentünk tovább, s 8,44 kilométeres távot gyalogoltunk le.

Takácsné Nagy Ágnes rövid évértékelőt is tartott. Elmondta: a 2022-es esztendő első fele a Coviddal terhelt időszakban telt, ezért a nagyobb létszámokat megmozgató programok helyett inkább a rövid távú, kiscsoportos túrákat részesítették előnyben, amiken az idősebb tagtársaik is részt tudnak venni. Ezek a programok a társas kapcsolatok ápolása miatt is fontosak, mivel a túravezető ugyanis úgy látja, a járványidőszak visszavetette az emberek közötti kapcsolattartást. Több olyan tagjuk volt, aki ebben az időszakban szakadt el a csoporttól. Jövőbeni feladataik egyikének az ő visszahívásukat jelölte meg a csoportvezető.

- Szintén a koronavírus miatt mondtunk le a hosszabb utazással járó, kétnapos nagyobb túráinkról – folytatta Takácsné Nagy Ágnes. – Így 2022-ban csak egy olyan programunk volt, ami távolabb zajlott. A Kőszegi-hegységbe, Bozsokra mentünk el. Túra persze így is akadt bőven, az említett rövidebb távú sétákon felül további 16 alkalommal indultunk útnak, ebből négyszer bagolytúrán vettünk részt.

A csoportvezető azt is elmondta: ők nem teljesítménytúrázók, hanem olyan természetjárók, akiknek a megtett kilométerek száma helyett fontosabb a természeti kincsek felfedezésének közös élménye, a baráti beszélgetések lehetősége. 2023-ra azonban már bátrabban terveznek. Szeretnének elmenni a Bakonyba, ahova rendszeresen visszajárnak. Azért ide, mert ez a legközelebbi olyan tájegység, ahol „hegyes” körülmények között túrázhatnak. Szintén ez évre terveznek egy nagybakónaki kirándulást, oda már régóta terveztek közöd kirándulást, s a szokásos természetjáró programjaikat is megtartják, akárcsak a város napjához kapcsolódó városismereti túrájukat, amely a település nevezetes, érdekes pontjait érinti.