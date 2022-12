Kevesen vannak Zala megyében, akik ne hallottak volna Klauról és a RIO zenekarról, a szerencsésebbek pedig már láthatták őket élőben is. Most kicsit visszatekintünk, honnan indult karrierje a tehetséges művésznek.

Kezdetek

– Talán az óvodai ünnepségeken kezdődhetett, imádtam szerepelni. Az óvónőknek nagyon hamar feltűnt a zenei érdeklődésem, javasolták szüleimnek a zeneiskolát, így kisiskolásként a komolyzene lett a meghatározó az életemben, a különböző versenyek mellett sikerként éltem meg, hogy első hegedűse lehettem az iskola zenekarának. Egy idő után azonban éreztem, hogy inkább az éneklés lesz az én utam. 2010-ben kezdtem el ismerkedni komolyabban a könnyűzenei műfajjal, nagy hatása volt ebben a Németországban eltöltött éveimnek. 2013-ban volt az első fellépésem, ahol magyar nyelvű dalokkal álltam színpadra egy kinti DJ mellett. Aztán 2015-ben megérkezett a kislányom, ezért úgy döntöttem, hogy hazaköltözöm, és komolyabb terveket szövök a hazai zenei pályán. Ekkor alakítottuk meg Prokk Tibivel a RIO zenekart – emlékszik vissza Klau.

„Pár lépésre a Balaton”

– 2018-ban jelent meg első saját dalunk, amely a Balaton himnusza is volt abban az évben, most is nagy büszkeséggel tekintek erre vissza. Emellett az országos Retro Fesztivál házigazdájaként gyakorlatilag bejártuk Magyarországot, rengeteg ember előtt léptünk fel, egy színpadon állhattam olyan előadókkal, mint Dr. Alban, Kasza Tibi vagy a Korda házaspár és több más országosan is elismert énekes. Számos barátság köttetett, fontos kapcsolatokat sikerült kiépítenünk. Kijelenthetjük, hogy a zenekarnak is ez a sorozat hozta el az átütő sikert.

Gyorsan reagálni a változásokra

A koronavírus-járvány természetesen nekik is fejfájást okozott, azonnal keresni kezdték a lehetőségeket.

– Tibinek volt tapasztalata a bababolt-üzemeltetésben, tőle indult az ötlet, és így jött létre egy névváltást követően a RIO Babyshop. Mellette édesanyám cukrászmestersége is vonzott, így ebben az időszakban megszereztem ezt a végzettséget is. Sosem felejtem el a feloldást követő első napokat, amikor már lehetett rendezvényt szervezni, gyakorlatilag öt napon keresztül folyamatosan csengett a telefonom, és egy hét alatt betelt a naptárunk.

Merjük élni az életet

– Sokszor kell nőként legyőznünk a sztereotípiákat, ennek ellenére mindenkit arra bíztatok, hogy élje meg az életét. Nekem is meg kellett küzdenem az éjszakai életben az előítéletekkel, amelyek elsősorban a külső jegyekből fakadtak. A bababolt kapcsán nagyon sok anyával találkozom, és azt érzem, fontos elmondanom minden nőnek, hogy anyaként is lehet karriert építeni az élet bármely területén, nem szabad feladni ezeket a vágyainkat. Nyilván kell akarat és kitartás, dolgozni kell érte nagyon sokat, de meglesz a gyümölcse.

Szólókarrier és énekes DJ

– 2020-tól tudatosan kezdtünk törekedni a saját dalok kiadására, majd idén októberben meghoztam a döntést a szólópályafutásomról. Dömötör Balázs és más dalszerzők írják a szövegeimet, hangszerelésben szintén Balázs és Fernando, a stúdiómunkákban pedig Horváth Zsolt van segítségemre, úgy gondolom, a profi stáb garancia arra, hogy remek dalok szülessenek a következő hónapokban. Pár hete nagy örömmel fogtam bele a DJ-vonal erősítésébe is, azt tapasztalom, hogy a közönség részéről erre egyre nagyobb az igény, azonban én ezt szeretném kicsit tovább színezni és az énektudásom adottságait kihasználni. A saját dalok mellett továbbra is a retró vonal lesz jellemző munkáimra. Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, akik teljes mellszélességgel támogattak és mögöttem álltak, de természetesen nem hagyhatom ki a kislányomat sem, aki most már nyolcéves „nagylány”, és nagy esély van rá, hogy kövessen majd a pályámon. Bárhogy dönt, ahogy a szüleim tették velem, én ugyanúgy támogatni fogom mindenben.

