A 39 ott élő és 35 nappali ellátásban részesülő lakó örömére decemberben Mikulás-ünnepséggel folytatódott a kellemes napok sora, hamarosan pedig két alkalommal is rendeznek karácsonyi műsort az intézményben.

- Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik segítik az intézmény munkáját, a ránk bízott lakók életének komfortosabbá tételét, akár szülőkről, akár támogató szervezetekről van szó - mondta lapunknak Szalainé Huber Andrea. - Márió egyórás, csak nekünk szóló koncertje emlékezetes marad számunkra. A Mikulás-ünnepségre a Dudás Gyula vezette zalaegerszegi Adományközpont 75 csomagot hozott, az ajándékot a lakók versekkel, énekekkel köszönték meg. Mindig számíthatunk az ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége) zalai szervezetére is, a heti kutyaterápiás foglalkozásainkat ők támogatják. Nálunk egyébként minden nap van tematikus foglalkozás, zenei, mesefeldolgozó és varrószakkör is működik a Mandulavirágban, de színházba és a Mesevarázs foglalkozásaira is eljutnak a lakók, tudtuk meg a református egyház által fenntartott keszthelyi és nagykanizsai speciális, értelmi, érzékszervi és mozgássérülteket gondozó intézményt is vezető Szalainé Huber Andreától.

Fotós: ZH

A Mandulavirágban a Horváth Erzsébet vezette varrószakkörben készült kézműves alkotások majd a közelgő a karácsonyi ünnepségen találnak gazdára.