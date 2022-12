Amikor a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója, dr. Kaszás Nikoletta az intézmény hallgatójaként részt vett az első tanóráján, még biztosan nem gondolta, hogy viszonylag rövid időn belül ugyanitt a vezetői székben foglal majd helyet. Nikoletta ma az egyetemi központ csaknem háromszáz hallgatójával és majdnem hetvenfős oktatói gárdájával nem kisebb küldetésre vállalkozik, minthogy aktív szereplője legyen egy élhetőbb, fenntarthatóbb világ megteremtésének.

Kitartott az álmai mellett

Az első lépések azonban nem voltak teljesen zökkenőmentesek.

– Azon kevesek közé tartozom, akik már egészen fiatalon tudták, mivel szeretnének foglalkozni. Középiskolát is nagyon tudatosan választottam, mindenképpen az idegenforgalom területén akartam elhelyezkedni. Az egyetem nappali képzésére túljelentkezés miatt, kitűnő érettségi bizonyítványom ellenére sem vettek fel. Nagy pofonként éltem meg, de nem tántorított el az álmomtól, ezért a következő évben emelt szintű érettségit tettem két tantárgyból, hogy a korábbinál is több pontot gyűjtsek a felvételihez.

Nikoletta másodszorra simán vette az akadályt, és mint elárulta: Veszprém és Nagykanizsa közül azért az utóbbi képzési helyre esett a választása, mert már az ő idejében is minden hallgató számára biztosítva volt a kollégiumi ellátás a dél-zalai városban.

– Az egyetemi évek alatt számos projektben vettem részt, majd később felméréseket, kutatásokat is végeztem turisztikai, idegenforgalmi témakörökben – folytatta a főigazgató, akinek az egyetemen szerzett gyakorlati tapasztalata elismeréseként a diploma megszerzése után azonnal állást ajánlottak a kampuszon. – Az egyetem részéről természetesen elvárás volt, hogy PhD fokozatot szerezzek, így miközben levelező képzés keretében tanultam Veszprémben, addig Kanizsán elkezdtem a hallgatók oktatását. A tanítás mellett határon átnyúló turisztikai projektekben is dolgoztam. Végül a doktori disszertációmat is a határon átnyúló pályázati projektek témaköréből írtam.

Élő a kapcsolat

Kaszás Nikoletta 2016-ban szerzett doktori fokozatot, így lett először tanársegéd, aztán adjunktus, később pedig docens. Alig egy évvel később dr. Birkner Zoltán, az akkori kampuszigazgató felkérte helyettesének, majd 2018-ban, miután elődje a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke lett, első számú vezetővé lépett elő.

Vezetőként határozott elképzelése van az intézmény működéséről.

– Azt gondolom, egy vidéki egyetem távoli kampuszaként nem működhetünk elszigetelten, roppant fontos, hogy élő kapcsolatunk legyen a várossal, a helyi gazdaság szereplőivel, hiszen akkor van létjogosultsága az egyetemnek, ha ki tudja szolgálni a helyi igényeket, legyen szó képzett munkaerőről vagy megosztható tudásbázisról. Szerencsére jó az együttműködés a város és a kampusz között, az elmúlt években számos olyan kezdeményezés indult tőlünk, ami később városi szintre emelkedett. Emellett a helyi vállalkozásokkal is szoros a kooperáció.

Élen járni a megoldásokban

Dr. Kaszás Nikoletta szerint az intézmény jövőképe már adott, hiszen a körforgásos gazdaság témaköre szerte a világon élénk érdeklődést vált ki. A gazdaság új megoldásokat vár a megújuló energiák hasznosítása, a vízkezelés vagy éppen a hulladékgazdálkodás terén. A kampusz feladata nem kevesebb, mint élen járni a megoldásokban.

– A jövőnkkel kapcsolatban optimista vagyok. Az elmúlt pár évben rengeteg tudást halmoztunk fel a körforgásos gazdaság témakörében, a kollégáim kiváló képességekkel és kompetenciákkal rendelkeznek ezen a téren – árulta el a főigazgató. – Éppen ezért szeretnénk a nemzetközi színtérre is kilépni az oktatásban és konkrét projektekben egyaránt. Ehhez elengedhetetlen, hogy a képzések egy részét angol nyelven is meghirdessük a hallgatók számára. Nagyon nagy utat tettünk meg a külföldi hallgatók beiskolázása terén is. Jó hír, hogy az országos akkreditációs bizottság a három új képzésünket – fenntartható és körforgásos turizmus alapszak, körforgásos gazdaság menedzsment mesterképzés és körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök mesterszak – jóváhagyta. Abban bízunk, hogy ez a fajta új tudás – amihez egyébként egyre komolyabb infrastruktúra is társul – annyira vonzó lesz, hogy emiatt új cégek és vállalkozások telepednek le a városban.

A körforgásos gazdasághoz kapcsolódó oktatás és kutatás tehát már nem csak vízió Nagykanizsán. Az egyetemi központ egyre dinamikusabban fejlődik ebbe az irányba egy olyan női vezetővel az élén, aki saját karrierútján is sikeresen valósította meg a gyerekként megálmodott célokat.

(támogatott tartalom)