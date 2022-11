- 1962. őszén lettek a szüleim előfizetői a Zalai Hírlapnak, részben az újságból tanultam meg olvasni. Házi feladat volt, amikor a betűket tanultuk, hogy az újságban be kellett karikázni az adott betűt, ami épp a tananyag volt. Apám tanárként és könyvtárosként dolgozott, így nekem az olvasás szeretete nagyon korán kezdődött. Emlékszem, hogy a csesztregi könyvtárba több színes hetilap járt, azokat is szívesen lapozgattam, különösen az úti leírásokat. A Zalai Hírlapot akkor kedveltem meg különösen, mikor apámmal több riportot készítettek, jó érzés volt olvasni munkásságáról, de később Marianna testvérem is szerepelt benne iskolai sikereivel, illetve én is, ezeket a számokat megőrizték szüleim. Már önálló családként 1982 óta vagyunk feleségemmel előfizetői a megyei napilapnak, az újság része az életünknek. A lap hasábjain megjelenetek pedagógusi pályafutásom sikerei, így a sporteredményekről, rajzpályázatokról szóló, illetve az úti beszámolók a sikeres Utazó rovatban Angliától Portugálián át Kínáig. A Zalai Hírlap mellékleteként megjelent RTV-tippben 75 receptem jelent meg, állandó résztvevője voltam a receptkönyvátadó ünnepségeknek, illetve úgy gondolom, ez az újság is hozzájárult ahhoz, hogy kitüntetésekkel ismerték el munkásságom.

Paksa Tibor hozzátette, hogy bár néhány éve olvassa már a Zalai Hírlap online portálját, de most is az az igazi, mikor kezébe veheti a nyomtatott példányt. Mint mondta: ő hisz a nyomtatott sajtó jövőjében. Hozzátette, hogy bizonyára kissé elfogult lapunkkal szemben, hiszen ismertséget és elismertséget hozott neki.

- Külföldi utazásainkra is magunkkal visszük, itthon albumokba gyűjtve őrzöm a példányokat, folyamatosan rendezem, ehhez a szenvedélyemhez már unokáim is csatlakoztak. Büszke vagyok arra, hogy ezidáig 113 különféle újságban szerepeltem, 2165 hozzám köthető írás jelent meg, a riportok 90 százaléka a Zalai Hírlapban.