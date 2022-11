Horváth István Sándor atya, a zalaegerszegi kórházlelkész mondta mindezt lapunknak annak kapcsán, hogy a közelmúltban megjelent a Szívem első gondolata című könyvsorozatának legújabb, aktuális kötetet. Az atya – aki éveken keresztül Zalalövőn szolgált – ezzel a kötettel szeretne segítséget adni ahhoz, hogy még elmélyültebben ismerkedhessenek meg a hívek a Szentírás tanításaival. A kötetben ugyanis a liturgikus év kezdetétől, azaz advent első vasárnapjától napokra lebontva olvashatjuk az evangéliumokat, illetve azokhoz kapcsolódóan István atya elmélkedéseit, gondolatait. A könyvben egy imádsággyűjtemény is található, ez már nem napokra lebontva, hanem egy önálló fejezetként, a kötet hátsó részében.

– A most megjelent könyv a Szívem első gondolata sorozat 11. kötete – folytatta István atya. – Az elmúlt egy évtized alatt nagyon sokan hozzászoktak ahhoz, hogy ennek a kötetnek a segítségével táplálják lelküket, ezért rengeteg olyan visszajelzést kapok, hogy várták már az újabb megjelenést. Isten szavának megismerése ugyanis az egész életünket végig kell, hogy kísérje. Azt gondolom, aki megáll Isten szavának megismerése útján, az nem jó úton jár. Isten igéjéből sosem elég. Évről évre, napról napra el kell mélyülnünk a Krisztusi tanítás igazságában. Újabb és újabb kincseket kell egyre mélyebbről a felszínre hoznunk, és folyamatosan arra kell törekednünk, hogy mindezeket meg is valósítsuk a saját életünkben.

Horváth István Sándor azt mondja, az evangélium egyes fejezetei benne is mindig újabb és újabb gondolatokat ébresztenek. Jelen kötet megírásakor – miután változott beosztása, s immár közel másfél esztendeje kórházlelkészként szolgál – jobban megértette a Szentírás azon részeit, melyek a betegségekről, szenvedésekről szólnak, ez saját elmélkedéseire is visszahatott. Emiatt talán némi hangsúlyeltolódás érzékelhető a sorozat aktuális kötetében, de annak szellemisége továbbra sem változott. Az atya ugyanakkor azt is hozzátette: a betegekhez talán egy picit közelebb is állnak azon magyarázatok, amelyek Jézus csodáiról, csodás gyógyításairól szólnak.

– A kötet elsősorban webáruházon keresztül érhető el, de a paptestvérek segítségével nagyon sok plébánián is hozzá tudnak jutni a hívek – folytatta az atya. – Emellett továbbra is elérhető a napi e-vangélium emailes szolgáltatás, valamint a telefonos applikáció is.

Horváth István Sándor kérdésünkre elmondta: mióta saját kérésére kórházlelkészi beosztást kapott, kevesebb az ideje az írásra, így 2022-ben egyéb kötete nem jelenik meg. A jövő évben azonban egy újabb gyermekeknek szóló könyv is várható tőle, természetesen a Szívem első gondolata sorozat aktuális, 2024-re szóló kötete mellett.