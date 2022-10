Nagykanizsa viszont már őszi ruhába öltözött, a fák, a bokrok megkezdték átalakulásukat, az ősz fanyar illata mindenütt érezhető. Most Szakony Attila fotóriporter kollégánk segítségével virtuális sétát tehetünk a városban. Ha pedig nem értük be ennyivel, akkor a hétvégén minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy kiránduljunk. Akár a Csónakázó-tó környékét is bebarangolhatjuk, ahol az erdők fái szintén színesre váltottak.