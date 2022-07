– Egy kis unatkozás még nem ártott meg senkinek – fogalmazott Sipos Edit. – Időnként kifejezetten hasznos lehet egy kis üresjárat a gyerekek életében. A tanév során rengeteg inger éri a fiatalokat, sok a feladat, tanulnivaló, szakkör, edzések, esetleg zeneiskolai foglalkozások. A tétlenség, lustálkodás segít abban, hogy az idegrendszer legalább egy kicsit kipihenje magát, rendezze a sokféle impulzust. Az unatkozás abban is segíthet, hogy közben kitalálják, mi az a tevékenység, ami igazán érdekli őket. Természetesen a túl sokáig tartó semmittevés egy idő után károssá válik, bele lehet süppedni, motiválatlanná válhat a gyerek.

A szakember szerint a mai generáció esetében az okostelefon-használat sarkalatos kérdés lett. A készüléken keresztül elérhető internetes világ csábító. A különféle videók, játékok és közösségi oldalak bámulása közben a gyerek észre sem veszi az idő múlását. Viszont lényeges, hogy mindig legyenek időbeli korlátok, hogy ne ez váljon a napi fő tevékenységgé. Ettől függetlenül a szülők a vakáció idején lehetnek engedékenyebbek, mint a tanév során. Arról se feledkezzenek meg, hogy a gyerekek egy része a nyári szünetben nem mindig találkozhat személyesen osztálytársaival, barátaival, így a kapcsolatok fenntartásához jó lehetőséget kínálnak ezek a kütyük. Ahhoz viszont, hogy ne a telefonnal lógjon egész nap, szükség van a szülők kreativitására. A jó programok vonzóak, alkalmasak arra, hogy kimozdítsák a gyerekeket a szobából.

Sipos Edit: A szülőnek nem az a feladata, hogy egész nyáron szórakoztassa gyermekét

Forrás: Gergely Szilárd / ZH-Archívum

– Ettől függetlenül fontos megemlíteni: a szülőnek nem az a feladata, hogy egész nyáron szórakoztassa gyermekét – folytatta Sipos Edit. – Segítsen neki abban, hogy megtanítja, miként strukturálja az idejét. Az a szülő, aki eleget beszélget a gyermekével, jól ismeri őt, tudja, mik azok a területek, melyek lekötik. Olyan programokat keressen, amik jól illenek személyiségéhez. Egy nyugodt, csendes, művészetet kedvelő gyerek szívesen elmegy egy alkotótáborba, de valószínűleg rettenetesen érezné magát egy katonai táborban. Ezen felül adjanak lehetőséget arra, hogy a társakkal is találkozhasson, közös programokon vegyen részt. Ne feledjük, a pandémiás időszak alatt a fiatalok társas kapcsolatai rendkívül beszűkültek. Engedjük, hogy újra együtt bandázhassanak. Természetesen itt is fontos a megfelelő szülői kontroll: ha a gyereket megbízhatóvá nevelték, nem él vissza a lehetőséggel. A felnőttek ügyeljenek arra, hogy ne legyenek túl zsúfolt elfoglaltságai, hiszen a nyár azért mégiscsak a pihenésről, lazulásról szól. Jó lenne, ha az édesanya és az édesapa elérhető lenne számukra lelkileg is, hallgassák meg őket, beszélgessenek többet velük.

A gyermekpszichológus szerint alapvetően életkorfüggő, mennyi idős korától maradhat otthon felügyelet nélkül egy gyerek.

– Az életkor mellett figyelni kell arra, hogy az önállóságban, önellátásban, problémakezelésben milyen szintre jutott el – fűzte hozzá. – Csak akkor maradjon otthon egyedül, ha képes magáról gondoskodni, például nemcsak megtalálja, de meg is melegíti magának az ételt. Valamint pontosan tudja, hogy bármilyen probléma esetén kihez forduljon. Hasznos először egyszerűbb feladatokkal megbízni, ezek jól körülhatároltak legyenek. Nem elég csak kijelenteni: rakj rendet! Mondják meg konkrétan, mit várnak el tőle. Azok a gyerekek, akik a tanév során megtanultak a saját környezetükben rendet teremteni, nem ijednek meg néhány újabb, kisebb feladattól. Olyanokra kell gondolni, mint virágöntözés vagy épp szellőztetés. Ha nagyobb feladattal bíznák meg őket, amihez több erőfeszítésre van szüksége, akár motiválhatják valami számára vonzó jutalommal, ilyen lehet külön mozi a barátokkal. Minél idősebbek, annál jobban szeretnek önállósodni. Egy-egy jól kigondolt feladattal szívesen birkóznak meg, emeli az önértékelésüket és önbizalmukat.