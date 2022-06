Egyformára sült krumpli

Finom az otthon sült krumpli, de sosem olyan ropogós és egyforma, mint az éttermi. A titok nyitja az olajfritőz, amely nagykonyhai gép, de kisebb, egyszerű háztartásba való változatban is kapható. Ez a gép képes arra, hogy a sütésre egyébként is alkalmasabb fritőzolaj hőmérsékletét mindig az optimális szinten tartsa.

Otthoni körülmények között általában az olaj hőmérséklete okozza a legtöbb problémát. A nem megfelelő hőmérsékleten vagy nem sül elég ropogósra, puha marad, vagy rögtön megég a krumpli. Éppen ezért használnak a professzionális konyhákon fritőzt. Persze annál is oda kell figyelni néhány dologra, a fritőzolajcsere például elengedhetetlen a minőség megőrzéséhez.



Tökéletes húsleves

Kristálytiszta, aranyló lé, a tetején apró, kerek zsírtócsákkal, benne szabályos kockákra vágott, roppanós zöldségek. Hogy hússal vagy nélküle, cérnametélttel vagy csigatésztával, az már ízlés dolga, de a tökéletes húsleves létezik, és nem is olyan elérhetetlen, mint gondolnánk.

A legnagyobb titok, hogy az étterem konyháján a zöldségeket leszélezik, ami annyit tesz, hogy hasábokat formáznak belőle, amelyeket végül egy centiméteres kockákra aprítanak. Az így keletkező hulladékot, a széleket főzik bele a levesbe, amelyet a végén leszűrnek. A kis zöldségkockákat viszont nem főzik bele a levesbe, helyette ipari sütőben meggőzölik. Először csak a tálaláskor, a tányérban találkoznak a lével, így lehet, hogy megőrzik karakteres ízüket és friss, roppanós állagukat.



Szaftos pörkölt

A paprikás csirke, a borjúpaprikás, a vaddisznópörkölt, a paprikás krumpli, sőt a resztelt máj készítése is ugyanúgy kezdődik. El kell készíteni a zsiradékos, hagymás, paprikás alapot, azaz a szaftot, amely minden pörkölt lelke. Amilyen egyszerű, olyan meglepő, mennyire más tud lenni az étteremben. Pedig egyszerű trükköt alkalmaznak a szakácsok: krémesre darált lecsót adagolnak hozzá az elején, ezzel megadva azt az ízt és textúrát, amit egy pörkölttől elvárunk.