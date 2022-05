Pedig a keskeny, bordázott levelű lándzsás útifűcsokrok (Plantago lanceolata L.) széles levelű rokonai gyülekezetével (P. major) együtt itt laknak a kertünkben, de egyszerűbbnek látszott megvásárolni a cukorkát.

Az idén a lándzsás útifű is bekerült a családi patiká­riumba, kedvenc cukorkám ára ugyanis az egekbe szökött, 30-60 százalékkal drágult. Summa summarum, tavasz óta mi is saját gyűjtésű útifűteát iszunk. Frissen szedve, apróra vágott levelekből is elkészíthető, szárítva kicsit szelídül az aromája. Naponta 2-3 pohárral is elkortyolhatunk belőle mellékhatások nélkül.



Az útifű világszerte elterjedt, útszéli gyepekben gyakori, évelő, ritkán egynyári vagy kétéves növény, néhány mély, mellette dús felszíni bozontos gyökértömeggel. A lándzsás útifű a Plantago L nemzetség több mint 250 fajának egyike, elismerten a legértékesebb gyógyhatású fajta, de a gyógyszeripar használja a már említett széles levelű változatát és a magas útifüvet (P. altissima) is.

Kicsit ritkább, Eurázsia tengerpartjain őshonos, de több országban konyhakertekben is termesztett változata a csókalábú útifű (Plantago coronopus), amit nyersen fogyasztanak salátákban. A széles levelű útifű is használható ételként, zsenge, virágzás előtti leveleit a végigfutó erek lehúzása után tehetjük levesekbe, főzelékekbe, salátákba.



A Plantagók strapabíró növények, szinte nap mint nap rajtuk taposunk, de hajlékony leveleiknek, erős gyökérzetüknek köszönhetően fel sem veszik. Gyors növekedésük és mélyre eresztett gyökerük a szárazság tűrését és a talaj mély rétegeiből az értékes, gyógyhatású tápanyagok begyűjtését eredményezi.

Az útifűre jellemző a különböző mikorhizza gombákkal való intenzív szimbiózis, ami megakadályozza a nehézfémek bejutását az útifűbe, de támogatja a tápanyag- és vízmegkötő képességét.



A lándzsás útifű leveleiből készült szereket elsősorban a felső légúti gyulladások kezelésére alkalmazzák, de enyhítik a hasmenést és gyorsítják a bőr regenerálódását is. Használható rovar- és kígyómarás esetén, kipróbálhatjuk fogfájás ellen, de immunerősítőként is bevethetjük. Szakértők javasolják az étkezés után megemelkedett vércukorszint csökkentésére és emésztési problémák kezelésére.

A gyógyszerészet az útifű leveleit, magját és maghéját egyaránt alkalmazza – a gyógynövénykészítmények egész Európában széles körben elérhetőek, akár szárított levél, szirupok vagy cukorkák formájában.

Az útifű maghéja rostban gazdag alapanyag, több mint 80 százaléka élelmi rost, a legjobb sikérhelyettesítő, amelyekkel a gluténmentes tészták gyúrhatóvá, formálhatóvá tehetők.