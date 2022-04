Élére fordított hasáb

Egyre népszerűbbek az úgynevezett kabin házak a nyaralók körében, nincs ez másképp a Balatonnál sem. Legtöbbször lakóterületeken kívüli erdőkben, vízpartokon állnak, felszerelésüknek, kialakításuknak köszönhetően luxus táborozási élményt nyújtanak.

Ez a furcsa kinézetű apartman az északi parton Vonyarcvashegy lakóövezetében, de annak szélén, egy erdővel borított domboldal előtt helyezkedik el, meglepő formájával hívja fel magára az arra sétálók, túrázók figyelmét - írja a likebalaton.hu.

Felborult ház az erdőszélen?

Forrás: Mészáros Annarózsa / likebalaton.hu

Jónás Gergő és Jónás-Kolop Renáta mutatta be a különleges szálláshelyet.

– Volt, aki az építés közben lélekszakadva rohant lefelé, hogy valaki hívja a tűzoltókat, mert beborult az épület a domboldalba – nevetnek a tulajdonosok – de az élére felfordított négyzet alakú hasábtömb kialakítás a terv legelső pontja volt. Béres Attila, keszthelyi építésszel együtt úgy gondoltuk, hogy a meglepő forma számos különleges lehetőséget nyújt majd a belső terek kialakítása során. Ezt a szakma is díjazta, III. helyezést és különdíjat nyert el a Cabin Balaton terveivel egy országos építészeti versenypályázaton. A földig húzott tető korábban is a balatoni építészet jellegzetessége volt.

Gergő és Renáta mutatja be a házat

Forrás: Mészáros Annarózsa / likebalaton.hu

Bentről kinyílik a világ

A messziről egy felborult, sötét konténerhez hasonlító, szürke korcolt bádog lemezzel borított épületbe belépve kitárul a világ, szó szerint előttünk magasodnak az erdő fái, a hatalmas, utcáról nem látható üvegablakon keresztül árad be a fény, a bent használt színek és természetes árnyalatok megnyújtják a teret. – A 25 négyzetméter alapú belső csak első hallásra kicsi, az elrendezésnek, térkihasználásnak köszönhetően egy néhány napos elvonulásra tökéletes ez a tér. Elsősorban párok számára ajánljuk, nem pótágyazható, de külön kérés esetén egy babaágyat még el tudunk itt helyezni.

Vibráló fények

Forrás: Mészáros Annarózsa / likebalaton.hu

Az egyszerű geometriai formák bent is hangsúlyosak, a csúcs 4 méter magasan van. A belső tér védettségét a részben fedett terasznak köszönheti, így az utcafrontról nem lehet belátni, de mégis világos van.

Az apró konyhában akár egy könnyű vacsorát is el lehet készíteni, a fürdőben zuhany frissít fel, de a tervek szerint egy fa dézsa kád is hamarosan beépítésre kerül a teraszra. Az ággyal szemben pihenőpad, az ágyból néhány lépést megtéve tényleg egy erdei tisztáson lépkedhetsz felkelés után.

– Minimális ökológiai lábnyomot szerettünk volna tenni az erdő szélére, az intim környezetű hotelszoba megalkotása során végig az energiahatékonyságra, a minőségi, természetes alapanyagok alkalmazására és a magas műszaki színvonalra törekedtünk. Még a szappant is egy környékbeli készítőtől vásároljuk a fürdőszobába.

Még egy modern konyha is elfér benne

Forrás: Mészáros Annarózsa / likebalaton.hu

Válj eggyé a természettel

– A cél az volt, hogy maga a kabin és a benne megszálló vendégek egy picit a természet részévé váljanak, így könnyebb lelassítani, kikapcsolódni. Bár internet van a házban, arra buzdítjuk a vendégeket, hogy fedezzék fel a környéket, ismerjék meg azokat a helyeket, amiket mi is szeretünk.

Keszthely és Badacsony sincs messze, mi azt javasoljuk, hogy Káptalantótit, a Szent György-hegyet és Szigligetet se hagyják ki a programból. Bár az erdő szélén vagyunk, a balatoni nyüzsgés is elérhető egy közepes sétával, de az erdei útvonalak is sokfelé ágaznak. Eljuthatunk a Keszthelyi-hegység számos kilátójához is, a környék biciklivel is felfedezhető. Ma reggel egy őzet is láttam, a cél pontosan ez, amennyire csak lehet, közel kerülni az erdőhöz.