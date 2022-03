A gyógynövény-bemutatóval egybekötött programon megtudhatta közönség, hogyan kell olajokat, esszenciákat, oldatokat, krémeket, szárítmányokat készíteni. Megismerhették a gyógy- és fűszernövény-­termesztő „mindenmentes” kertjét, ahol esővízzel öntöz, amit csalánnal és a növények felhasználásakor leeső nyesedékkel kever össze. Bár nem számolja, de kertjében közel 200 fajt gondoz, vannak ritka keleti, illetve ősi, hazai fajok is, melyek még a természetben is jobbára megtalálhatók.

Csondor Katalin nem csak „használja” a növényeket, szoros kapcsolatban él velük. Folyamatosan keresi a kertjéből még hiányzó fajták lelőhelyeit, a fogyatkozó fajokat szaporítja, és másokat is erre biztat.

A képes bemutatóval színesített előadáson több mint 25 növényt és azok alkalmazását, felhasználását mutatta be. Főként az alvó és a már ébredező növények kerültek előtérbe, de említést tett az előadó a nyári és őszi időszakban megjelenőkről is. A teljesség igénye nélkül hozunk néhányat az előbbiek közül.

– A téli időszakból jövünk kifelé, ilyenkor elsősorban a gyökereket hasznosíthatjuk – magyarázta. – Érdemes ősszel megjelölni a növényeket, hogy tudjuk, mihez kell ásóval hozzányúlni a tél végén. Akkor szedjünk gyökeret, mikor visszavonul a növény, alszik, mert a hatóanyag ebben a szakaszban a legnagyobb, de akkor vegyük csak ki, mikor már enged a föld, éled a természet. Felhasználás előtt a gyökereket mindig meg kell tisztítani, darabolni. Ebben az időszakban a fekete nadálytő, a csalán és lassan már a gyermekláncfű gyökere is felhasználható, viszont kivételt képez az erdei gyömbérgyökér, ezt tavasszal érdemes elővenni, mikor már virágzik a növény, mert az íze akkor teljes. Fontos növényünk ezek közül a csalán, gyökere, szára, levele egyaránt. A gyökerét tegyük el szeszben, hagyjuk félárnyékos ablakban pihenni néhány hónapig, közben rázzuk össze többször, majd használjuk kizárólag külsőleg. Hajmosáskor érdemes a hajgyökereket ezzel kenni, de borogatásra is jó. A csalán szára, levele a tavaszi időszak fontos teája, lemosója, kívül-belül regeneráló hatású, energiát hordoz. De krémleves is főzhető belőle, hasonlóan a brokkolihoz, esetleg burgonyával lehet sűríteni. Ebben az időszakban felveti a fejét a kankalin sárga kis virágaival. Persze eltart egy ideig, mire a kis virágokat begyűjtjük, de megéri, mert jól hat álmatlanság ellen, és alkalmas belső tisztításra, szívtájéki panaszokra. A kankalint fehérborral öntsük fel, hagyjuk állni nyár elejéig, ebből lesz a kankalinbor-esszencia.

A gyermekláncfű levele is megjelenik tavasz elején, meg a százszorszép és a réti kakukk­torma. Ha ezeket pár csepp olajjal, zöldfűszerrel kínáljuk, már teljes értékű zöldséget tettünk az asztalra.

– A gyermekláncfű levele, szára első ízlelésre keserű, de később már kívánjuk, hogy legyen még ebből a keserűből – vélekedett Csondor Katalin. – Ha teszünk hozzá főtt burgonyát, az kicsit közömbösíti a keserű ízt, és jobban be tudjuk fogadni, illetve a főtt tojás is jó kiegészítője. Rendszeres, 15-20 napig tartó fogyasztása kitisztítja a szervezetet.

A tavasz eleji sorban foglal helyet az ibolya, hamarosan ez a virág is megjelenik a színen.

– Vegyük figyelembe, hogy milyen alakja van az ibolya levelének, abból tudhatjuk, hogy gyökere, levele, virága szépen támogat minket szívtájékon – jelezte a hallgatóságnak. – Tehetjük salátába, vajas kenyérre, vagy akár meg is száríthatjuk, hogy kedves ajándékként üdvözlőlapot díszíthessünk ezzel a szép tavaszi virággal.

Az alkoholos oldatok készítése mellett kitért a növények szárítására is. Azt tanácsolta, hogy ezt szellős, félárnyékos helyen végezzük szinte minden fajtánál, kivéve a hófehér virágokat, mert ők szeretik a napfényt. A növényeket persze nem csak elfogyasztani érdemes, magunknál is tarthatjuk kedvencünket. Erre mutatta meg Csondor Katalin ötletként növénytalizmánjait. A zárhatók egy kis üvegben eltett levelekre, virágokra jóleső érzés rátekinteni, építik a lelket – vélekedett az előadó, aki végezetül arra biztatott mindenkit, hogy éljenek a növényekkel, legyenek ezek részei a mindennapoknak, hiszen ha teszünk magunkért, bármilyen gyorsan változik is a világ, sokkal könnyebben elviselhető.