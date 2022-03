Soós Lászlóné főszervező érdeklődésünkre elmondta: a programot kettős céllal hirdették meg. Egyrészt a sütés-főzési ismeretek bővítése végett, ugyanakkor közösségépítésben is fontos szerepet töltöttek be az együtt töltött esték, hiszen mindig volt bőven alkalom baráti beszélgetésekre, de az is előfordult, hogy egy-egy születésnapi vagy névnapköszöntővel kötötték össze a főzőtanfolyamot. A rendezvény átlagosan 20-25 főt vonzott, zömében helybéliek vettek részt rajta, de voltak pusztamagyaródi és pusztaedericsi érdeklődők is. A tanfolyamot azért időzítették téli estékre, mert a faluhelyen élők ilyenkor tudnak leginkább időt szakítani a hasonló rendezvényeken való részvételre.

– Főzni mindenki tud, de az otthoni konyhaművészetbe is érdemes egy kis változatosságot belevinni – folytatta Soós Lászlóné. – Ezt a programot arra találtuk ki, hogy ötleteket adjon a háziasszonyoknak, tulajdonképpen a résztvevők kéréseinek, igényeinek megfelelően kerülnek kiválasztásra az ételek. Volt olyan évünk, amikor minden alkalommal egy-egy másik ország nevezetességeit készítettük el. Ezúttal az volt a fő szempont, hogy különböző alapanyagokból dolgozzunk, legyen köztük szárnyas-, sertés- és marhahúsból készült étel, de nem feledkeztünk meg a halról sem.

Ennek megfelelően készítettek aszalt szilvával töltött húst, csőtésztában sült harcsát, hagymás rostélyost marhahúsból, amit borsmártással tettek még ízletesebbé, mátrai borzaskát bulgursalátával, Sztroganov-szűzpecsenyét, a záró, hatodik foglalkozáson – vagyis ottjártunkkor – pedig a sajtbundában sült csirkecombfilé receptjével ismerkedhettek az érdeklődők, amihez köretként burgonyapüré, illetve párolt vajas zöldségek társultak még.

– Ezek viszonylag könnyen elkészíthető ételek, csak a neve bonyolult egyik-másiknak – tette hozzá Menyhárt László. – Az első alkalommal még minden munkafázist nekem kellett csinálnom, a hölgyek pedig csak figyeltek. Mostanra azonban eljutottunk oda, hogy elég, ha elmondom, hogyan készítsük el a kiválasztott ételt, és a tanfolyam résztvevői maguk főzik vagy sütik meg azt. A cél éppen ez volt, hiszen ahhoz, hogy valóban ízletes ételt tegyünk az asztalra, leginkább gyakorlatra van szükség.