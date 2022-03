Amber

Amber 2020. januári születésű, malinois és német juhászkutya keverék szuka kutyus. Pusztaszentlászlóról került a menhelyre mivel gazdája lemondott róla. Amber egy kistestű szukával élt együtt. Kutyákkal viszonylag jól kijön, de nagyon aktív, pörgős.. Rengeteget ugrál és ugat, ezt pedig nem viseli minden kutya jól.

Amber kajla kutyus Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Egyszer már örökbe fogadták, de második gazdájától 2022 januárjában került vissza a menhelyre szökőssége miatt. Kezdő kutyatartóknak nem ajánlott, inkább munkakutyás tapasztalattal rendelkező, sportos gazdinak, így akár családba is mehet, gyerekek mellé is. Pórázon kajla, összevissza rángat, de szeret sétálni, igényli is a hosszú, fárasztó sétákat. Részletek ITT.

Martin

A keverek kankutyus 2012-ben született, már nem fiatal, de nagyon aktív és barátságos. Egy hagyárosböröndi telephelyről mentették, ahol rettenetes körülmények között tartották – így került a Bogáncs gondozásába. Egyszer már örökbe fogadták, ám az idős gazdi megbetegedett. Mivel nem tudott gondoskodni az ebről, így Martin visszakerült a menhelyre.

Martinnak nagyon nagy a mozgásigénye Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Nagyon jó a természete, ám sok törődést igényel, ha unatkozik hajlamos a szökésre. Gyerekek és idősebbek mellé is jó választás, családi kutyának alkalmas, kezdő kutyatartók számára is ideális. Tudj meg róla többet!

Bozont

A 2020. áprilisi születésű, terrier jellegű keverék kan kutyus a városban kóborolt, amikor a gyepmester befogta. Korából adódóan elég szeleburdi, nagyon játékos, pörgős kutyus, aki igényli a sok játékot, foglalkozást, tanítást. Emiatt idősek és kisgyerekek mellé nem ajánlott, de nagyobb gyerekek mellé már örökbe fogadható.

Bozonttal sokat kell foglalkoznia a leendő gazdinak Fotó: Bogáncs Államtmenhely

Akár kezdő kutyatartók mellé is mehet, ha sok szabadidővel rendelkezik, le tudja fárasztani és sokat foglalkozik vele. Kanokkal nem ápol jó viszonyt, viszont szukákkal jól kijön. Pórázon sétál, de húz. Részletek ITT.