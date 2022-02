A parkerdő maga is egy csoda a hatalmas, mohás tövű fáival, az, pedig ahogy ellepi az fák alját a fehér virágszőnyeg leírhatatlan látvány. Az azonban nem mindegy, hogy mely napszakban keressük fel a tőzike birodalmat, mert a nap mozgásával mindig változik az erdő hangulata, a virágok látványa. Most erdei látogatásunkhoz a kora reggelt választottuk, mert az ilyenkor belopódzó napfényben a legérdekesebbek a virágok, melyeken apró vízcseppek is megcsillannak…

A tőzikék helyenként olyan sűrűen bújnak elő az avarból, hogy vigyázni kell, nehogy letapossuk őket. Védett növény, virág töveinek értéke ötezer forint, leszedni, hagymáit kiásni szigorúan tilos. A tavaszi tőzike eredeti elterjedési területe a Pireneusoktól Belgiumig terjed, keletre pedig egészen Ukrajnáig megtalálható. Hazánkban is országszerte sokfelé vannak tőzikés területek, ezek egyik legszebbike a Lenti keményfás ligeterdő, melyben a Vadvirág tanösvény mentén fedezhetők fel millió számra a tavaszi tőzikék. A szemnek azonban mindent szabad, kedvünkre gyönyörködni a tőzikékben és a fényképezőgépek is kattoghatnak, hiszen érdemes megörökíteni e kedves virágok látványát.