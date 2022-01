A pályázat előtti igényfelmérés már jelezte, hogy többen érdeklődnek e tevékenység iránt, de a rendszeres, heti szakköri munkában nem tudnak részt venni. Az önkormányzatnak így már a pályázat benyújtásakor az volt a célja, hogy nemcsak öt fő részére biztosítsa a vesszőfonás gyakorlati ismereteinek elsajátítását, illetve a kosárfonás gyakorlásának lehetőségét, hanem szélesebb körnek is. Ennek megfelelően a pályázaton túl további kosárfonó vesszőt is vásároltak.

A szakköri nyílt napon, ebéd után már kádban ázott egy nagy öl hántolt vessző, hogy a kezdés időpontjára már kissé megszívja magát.

A nyílt nap egyik igen fiatal résztvevője, Rózsás Jázmin most csodálkozott rá először, hogy a főzött és hántolt (külső kérgétől megszabadított) veszszőt a kosárfonás előtt áztatni kell, hogy visszanyerje rugalmasságát, mivel kellő nedvességtartalom hiányában a veszsző törik, fonásra alkalmatlan. Jázmin kilencéves kora ellenére nagyon gyorsan ráérzett a fonás logikájára, technikájára, és kis segítséggel elkészített egy kerek kosáraljat, melyen remélhetőleg majd a következő nyílt szakköri alkalmon tovább dolgozik, hogy elkészülhessen az első kosara.

Fontos megemlíteni, hogy a kosárfonás korántsem könnyű mesterség, jelezte Varga Katalin. A szakmai fogásokat a szakköri tagok a rendelkezésre álló videók, könyvek alapján és korábbi tapasztalataik átadásával sajátítják el, gyakorolják be. Sokszor azonban ez sem elég, kell egy rutinos kosárfonó segítsége. Ezt a szakmai támogatást a nyílt napon a bagodi Németh Mária adta, aki humorral és nagy türelemmel segíti, ha a rutintalan vesszőfonóknak nehézségük támad (egy-egy műveletnél elakadnak, meg kell keresni a hibát, vagy éppen el kell kötni a kosarat).

Mivel a kosárfonás nagyon időigényes, szombaton a munka megkezdése előtt egy gyors egyeztetést követően az a döntés született, hogy most az első nyílt szakköri napon a becsatlakozók elsősorban kosárfenekeket, aljakat készítsenek. Így is lett. Gyorsan elrepült a délután - hol szinte néma csendben a nagy odafigyelés miatt, néhol meg jóízű nevetéssel, ha a munka épp megengedte. Két-három óra alatt több kerek kosárfenék és egy szép ovális, kenyereskosáralj is készült. A kosárfonás ebben a fázisban "büntetlenül" félbehagyható, nem lesz gond az eddigi munka beáztatásával, ha a következő nyílt napon folytatni szeretnék a munkát.

A hagyárosböröndi önkormányzat a következő szakköri nyílt napra is várja az érdeklődőket, hiszen ki ne örülne egy saját keze által készített pogácsakínáló kosárkának.