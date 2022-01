A szépkorú pár szűk családi körben szombaton ünnepelte a vaslakodalmát, azaz a 65. házassági évfordulóját - ez után, 67,5 évnél a kőlakodalom, 70 évnél a kegyelmi lakodalom, majd a 75. évfordulón a koronaékszer-lakodalom következik. A vaslakodalom a vasakaratot szimbolizálja, ami a házasság csúcsán és a mélypontjain (kár tagadni, van ilyen) is boldogságban átjuttatja a párt. Mivel a koronavírus az időseket különösen veszélyezteti, lányuk, a nagykanizsai Molnár Ildikó "közvetítésével " tudhattuk meg, hogy mi a titka a Balatonmagyaródon élő Molnár Lajos és Lajosné hosszú házasságának.

- Apukám - aki garabonci legény volt - szerint, amikor meglátta anyukámat a balatonmagyaródi búcsú napján kijönni a templomból, rögtön tudta, hogy ő lesz a felesége - mondta Molnár Ildikó, aki felhívta figyelmünket szülei szép jubileumára. - Az esti búcsúi bálban (1956 júliusának első vasárnapján) aztán megismerkedtek egymással, majd 1957. január 20-án össze is házasodtak. Mondhatni, szerelem volt első látásra, ami a mai napig tart. Édesapám a 90. évében van, anyukám 83 éves. Sajnos, az egészségük már nem az igazi, de az apukám nagy-nagy szeretettel gondoskodik anyuról; illetve az öcsém és én is igyekszünk mindent megtenni innét, Nagykanizsáról, hogy segítsük őket, amiben csak tudjuk. Ebből már sejthető, hogy a házasságukból egy lány és egy fiú született, akik megajándékozták őket három unokával és immár egy dédunokának is örülhetnek. A Zalai Hírlapot mindennap elolvassák, ezért gondoltam, örülni fognak neki, ha meglátják magukat az újságban...

Molnár Ildikótól azt is megtudtuk, hogy szülei szerint a hosszú házasság titka a szeretet és a végtelen türelem egymás iránt.

- Apukám a mai napig a legszebb lánynak látja anyut a faluban, pont olyannak, mint amikor először megpillantotta - mesélte Ildikó. -

Házasságkötésükkor, 1957-ben

Csodálatra méltó az ő végtelen szeretetük egymás iránt. Sajnos, a család nem tudott összejönni az évfordulóra, az anyukám nem érezte jól magát, ezért csak mi, a gyerekei köszöntöttük őket személyesen, az unokák pedig videón keresztül. Büszke vagyok rá, hogy anyu megtanulta az internetezés fortélyait, és a világháló segítségével a Budapesten élő dédunokájával is tud beszélgetni.