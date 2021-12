A várakozást nemcsak a csokoládé és a különféle nassolnivalók tehetik igazán izgalmassá: nagyobb gyermekeknek vagy épp a felnőtteknek is szép ajándék lehet, ha mindennap egy-egy gondolatébresztő üzenettel, idézettel, karácsonyi történettel vagy akár fotóval lepjük meg őket, vagyis bármivel, ami belefér egy borítékba. Akár a gyermekeket is bele lehet ebbe vonni, és az ő saját kis rajzukat is borítékba helyezhetjük. A borítékok különfélék lehetnek, akár saját kézzel készítettek is, vagy kifejezetten karácsonyi jellegűek, a lényeg, hogy ne legyenek egyformák. A borítékokat beletehetjük egy szép dobozba, de adhatjuk naponként is.