Egy gumiabroncs élettartama akár az egy évtizedet is elérheti, azzal azonban számolni kell, hogy még az előírások szerint megfelelően használt, kezelt és tárolt autógumik is az idő múlásával veszítenek teljesítményükből. Nem kizárólag a használatból eredő kopás fontos tényező, hanem a gumi belsejében lezajló kémiai folyamatok is, ilyenformán még a sosem használt abroncsok is elöregednek idővel és használhatatlanná válnak.