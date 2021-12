A tél a begubózásra hajlamosítás nagy mestere, már ilyenkor is inspirálódhatunk, még ha a megvalósítás egy kicsit várat is magára. Nem most kell elemeire szétbontani a lakást persze, ám a belső csinosítás, változtatás gondolatának csíráját elültethetjük, illetve az évszakhoz illő dekorációkkal változtathatunk némiképp otthonunk hangulatán. Akik például komolyabb lakásrendezés előtt állnak, azok kaphatnak némi ízelítőt a letisztult színekből és formákból.