Kandász Andrea legutóbbi instagram posztjában azt mesélte el követőinek, hogy milyen régóra vágyik arra, hogy motorozhasson. Most megadatott neki a lehetőség Thaiföldön egy kétkerekűvel. Sőt külön motorra pattantak és férje, Feri is elvezetett egy járgányt, pedig ő mindig is ódzkodott tőle.