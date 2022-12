Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke és Csisztu Zsuzsa, a magyar, valamint a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) alelnöke pénteken sajtótájékoztatón jelentette be a kategóriák három jelöltjét. Előbbi jelezte, hogy 423 szavazat alapján alakult ki a sorrend.

Az év csapata a hagyományos csapatsportágakban a Ferencváros férfi labdarúgócsapata, a férfi labdarúgó-válogatott és a Sopron Basket női kosárlabda-együttese, az egyéni sportágakban pedig a férfi és a női kardválogatott, valamint a Nádas Bence, Kopasz Bálint kajakkettes közül kerül majd ki.

Az év edzője címre a női vízilabda-válogatottat irányító Bíró Attila, a férfi labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitánya, Marco Rossi mellett a rövidpályás gyorskorcsolyázókat a pekingi téli olimpián sikerre vezető Csang Csing Lina és Bánhidi Ákos esélyes.

A gálát január 9-én, hétfőn 20 órától tartják a Magyar Állami Operaházban, a díjátadók között lesz Novák Katalin köztársasági elnök és Fabio Capello, a Real Madrid labdarúgócsapatának korábbi vezetőedzője, illetve a 11-szeres paralimpiai bajnok, Henrieta Farkasova is.

A sajtótájékoztató elején Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója videóüzenetében kifejtette: az intézmény az összművészetek háza, ahol minden művészeti ág találkozik, így a gyönyörű épületnek be kell fogadnia a sport legkiválóbb képviselőit is. Hozzátette, a sportban és az operában közös elem a dráma, a katarzis és hogy mindkettőt tömegek nézik.

Szöllősi György szerint a gálának keresve sem lehetett volna jobb helyszínt találni a közelmúltban felújított Operaháznál, majd köszönetet mondott a támogatóknak, kiemelve közülük Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt. Csisztu Zsuzsa azt közölte még, hogy a Nemzetközi Sportújságíró Szövetségnél Lionel Messi lett az év férfi sportolója, a magyar sportnak pedig hatalmas elismerés, hogy Milák Kristóf ötödik lett és Kopasz Bálint is bekerült az első tízbe.

Szabó László, a gála kreatív producere - egyben a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Sakk Szövetség elnöke - elmondta, hogy a 90 perces gálán 51 művész lép fel, és a hagyományoknak megfelelően olyan produkciókat mutatnak be, amelyek csak ott lesznek láthatók. Tájékoztatása alapján a díjátadóra Torontóból Budapestre utazik az 1952-es, helsinki olimpián 400 méteres gyorsúszásban aranyérmes Gyenge Valéria, Németországból pedig eljön az ugyanott az öttusacsapattal győztes Benedek Gábor. Szerephez jutnak a rendezvényen az 1972-es, müncheni ötkarikás játékok bajnokai is, továbbá fellép a Fekete Vonat, a Valmar és Szikora Róbert is.

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója arról beszélt, hogy az év sportpillanata díjra a szurkolók több mint 12 ezer szavazata alapján Kristoffer Zachariassennek az AS Monaco elleni Európa-liga-mérkőzésen lőtt, az FTC csoportelsőségét eredményező gólja, Liu Shaoang Magyarország első egyéni téli olimpiai aranyérmét jelentő 500 méteres pekingi győzelme, valamint Milák Kristóf budapesti vizes világbajnokságon elért világcsúcsa az esélyes. A díj odaítéléséről szakmai zsűri fog dönteni.

Baji Balázs az esemény nagyköveteként arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2023 augusztusában sorra kerülő budapesti atlétikai világbajnokság alatt elképesztő csodát fognak látni a magyar sportrajongók a Nemzeti Atlétikai Központban.

Elhangzott még, hogy az év fogyatékos sportolója a férfiaknál Gelencsér Róbert szervátültetett atléta, Kiss Péter Pál parakajakozó és Osváth Richárd kerekesszékes vívó, a nőknél Konkoly Zsófia úszó, Papp Bianka úszó és Szvitacs Alexa asztaliteniszező, az év fogyatékos csapata pedig a kerekesszékes curling vegyes páros, a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros, valamint a női kerekesszékes vívóválogatott közül kerül majd ki.

Ismét kiosztják az év szabadidős sportrendezvénye elismerést, amelyre a Balaton-átúszás, a Jégpályák éjszakája, valamint a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája esélyes. Az év e-sportolója a HUNESZ javaslata alapján Tóth Dávid, Birgány Adrián Raisy és Torzsás Ádám közül kerül majd ki.

A másfél órás gálaműsort élőben közvetíti az M4 Sport.