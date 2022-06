Az ilkleyi 100 ezer dolláros tornát vasárnap megnyerő 23 éves játékos pályafutása legnagyobb sikere révén a top 100 legnagyobb ugrását mutatta be hétfőn. A junioroknál volt világelső és US Open-bajnok korábban az egész pályafutása során nem nyert annyi meccset füvön (3), mint a múlt héten Angliában (5), ahol a 9. ITF-trófeáját gyűjtötte be.

A legjobb magyar, a Bad Homburgban vasárnap kiesett Bondár Anna változatlanul a 62. helyen áll.

Az e heti, háromfordulós wimbledoni selejtezőben induló Jani Réka a 134., míg a 25. helyen is megfordult Babos Tímea 31 helyet rontva már csak a 294. Utóbbi játékos – volt világelső létére – már párosban sem tagja a top 200-nak, mivel ott a 203. helyre csúszott.

A WTA-rangsor élén toronymagasan a Roland Garroson diadalmaskodó lengyel Iga Swiatek áll, aki nem indul egyetlen felvezető tornán sem a londoni Grand Slam-viadalig. A vasárnap Berlinben győztes tunéziai Onsz Dzsabőr feljött a harmadik pozícióba.

Nagy áttörésnek értékelte az angliai Ilkleyben aratott tornagyőzelmét Gálfi Dalma, aki 17 helyet javítva, új karriercsúccsal már a 81. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.

Nem számítottunk erre, mikor a hét elején megérkeztünk. Az igazat megvallva felvezető versenyként tekintettünk erre a tornára edzőmmel, Bukta Ágival

– nyilatkozta a magyar szövetség közösségi oldalán a balatonfüredi sportoló.

Játszottam már 100 ezres viadalon döntőt, viszont mindkettőt elvesztettem, így emiatt is ezt most nagy áttörésnek érzem. Ezek után pedig talán kijelenthető, hogy a füves pálya az egyik kedvenc borításom közé tartozik most már. Sokat segített, hogy az egész héten sikerült kiegyensúlyozottan szerválnom. Wimbledonra nem változott a célom, szeretném élvezni a játékot, ami szerintem most még jobban fog menni, hiszen mivel nincsenek világranglistapontok, talán a nyomás is kevesebb, úgyhogy igyekszem amolyan ajándékhétként tekinteni a londoni Grand Slamre

– árulta el Gálfi, aki először indul a felnőttek között a wimbledoni főtáblán.

A korábbi junior világelső 2015-ben Stollár Fannyval megnyerte a wimbledoni bajnokságot a lány párosok mezőnyében.

Az észak-angliai Ilkley jó ómen a magyar teniszezők számára, ugyanis Fucsovics Márton 2017-ben szintén ott nyerte meg karrierje addigi legfontosabb tornáját, egy ATP challenger-versenyt.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés):

1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 8631 pont

2. ( 2.) Anett Kontaveit (észt) 4511

3. ( 4.) Onsz Dzsabőr (tunéziai) 4340

4. ( 3.) Paula Badosa (spanyol) 4245

5. ( 6.) Maria Szakkari (görög) 4205

6. ( 5.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 4145

7. ( 7.) Karolina Pliskova (cseh) 3777

8. ( 9.) Danielle Collins (amerikai) 3255

9. ( 8.) Jessica Pegula (amerikai) 3195

10. (10.) Garbine Muguruza (spanyol) 2961

11. (11.) Emma Raducanu (brit) 2952

12. (13.) Coco Gauff (amerikai) 2940

13. (12.) Darja Kaszatkina (orosz) 2695

14. (16.) Jelena Ostapenko (lett) 2596

15. (14.) Barbora Krejcikova (cseh) 2592

...62. (62.) Bondár Anna 1013

...81. (98.) Gálfi Dalma 809

...99. (97.) Udvardy Panna 688

...134. (134.) Jani Réka 467

...294. (263.) Babos Tímea 223

Borítóképünkön Gálfi Dalma. Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson